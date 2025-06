Między piekłem a niebem: TOP najlepszych ról Ala Pacino przed "Rytuałem"

Można lamentować nad faktem, że jeden z najwybitniejszych aktorów w historii otrzymał jedynego Oscara akurat za rolę w filmie, któremu daleko do czołówki jego filmografii. Albo nad tym, że " Zapach kobiety " to początek emploi późnego, rozkrzyczanego i zmanierowanego Pacino . Ale narzekając w ten sposób, łatwo przegapić zalety filmu Martina Bresta . To przecież klasyczny tzw. "film kumpelski" o relacji między nieopierzonym studentem Charliem Simmsem ( Chris O'Donnell ) a niewidomym emerytowanym pułkownikiem Frankiem Slade'em ( Pacino ). Scenariusz jest tu tyleż konwencjonalny, co rzetelny – nawet jeśli nieco zestarzał się obyczajowo. Co jednak ważniejsze, młody O'Donnell okazuje się wdzięcznym sekundantem dla Pacino : figurą widza, który z bliska obserwuje wielkiego aktora przy pracy. Najciekawsza rzecz ma tu jednak miejsce mimochodem, na drugim planie: to zapowiedź symbolicznego przekazania pałeczki Wielkiego Amerykańskiego Aktora między Pacino Philipem Seymourem Hoffmanem , który gra w " Zapachu kobiety " rolę drugoplanową i w 1992 roku nikt nie mógł przewidzieć, jak wiele osiągnie na ekranie.