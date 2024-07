"Kapitan Ameryka 4". Giancarlo Esposito ujawnia, kogo gra

Dołączył w czasie dokrętek. Kogo gra Giancarlo Esposito w MCU?

Zwiastun filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

Przypomnijmy, że Giancarlo Esposito pierwotnie nie miał wystąpić w widowisku " Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ". Jego postać pojawiła się w scenariuszu już po nakręceniu filmu, kiedy okazało się, że Kevin Feige nie jest z filmu zadowolony i zażądał sporych zmian.Fani poświęcili sporo czasu na spekulacje co do tożsamości granej przez Esposito postaci. Teraz już wiemy, że jest toW komiksach Marvela Sidewinder to nazwa trzech różnych postaci. Giancarlo Esposito wcieli się w pierwszą wersję bohatera kryjącego się pod tą nazwą. Był to profesor ekonomii. Swoją przygodę ze zbrodnią rozpoczął jako analityk finansowy w koncernie Roxxon Oil Company. Kiedy odkrył ich machlojki, wymusił na nich podanie mu mutagenu.Początkowo działał na zlecenie Roxxon Oil. Potem założył własną organizację przestępczą Serpent Society. I tak stał się jednym z wrogów Kapitana Ameryki. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat " pomyślany jest jako komiksowy thriller polityczny. Po tym, jak Sam Wilson przyjmie pozycję Kapitana Ameryki, znajdzie się w samym centrum politycznych intryg, w której każda strona będzie chciała go wykorzystać. Bohater będzie musiał zdecydować, jaką powinien przyjąć postawę wobec zwykłych ludzi i ich oczekiwań, na ile powinien być posłuszny prezydentowi USA, którego wizja świata nie jest jego wizją i jak ma postępować z epidemią superzłoczyńców, którzy co chwile pojawiają się w tej linii czasowej.