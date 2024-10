Nowy "Kapitan Ameryka" jak "Joker 2". Fatalne opinie po testowym pokazie

Dokrętki nic nie dały

Zwiastun filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

Przypomnijmy, żemiał już dawno mieć swoją premierę. Jednaki zleciło potężne dokrętki, które miały naprawić błędy. Matthew Orton został zaangażowany do napisania nowego scenariusza.Dokrętki, które realizowane były latem, doprowadziły do eskalacji budżetu poza wszelką kontrolą. Mówi się, żeWedług pojawiających się w sieci informacji, Marvel zorganizował ostatnio pokazy testowe. Prezentowane były. Czym się różnią, tego nie wiemy. Oczywiście pokazy testowe zazwyczaj odbywają się w tajemnicy i widzowie mają zakaz dzielenia się ze światem opiniami. Niektórzy jednak złamali ten zakaz i jak donosi Jordan Ruimy z portalu World of Reel, opinie nie są dobre. Film jest podobno nudny i w zasadzie pozbawiony znaczenia w kontekście całego MCU.pomyślany jest jako komiksowy thriller polityczny. Po tym, jak Sam Wilson przyjmie pozycję Kapitana Ameryki, znajdzie się w samym centrum politycznych intryg, w której każda strona będzie chciała go wykorzystać. Bohater będzie musiał zdecydować, jaką powinien przyjąć postawę wobec zwykłych ludzi i ich oczekiwań, na ile powinien być posłuszny prezydentowi USA, którego wizja świata nie jest jego wizją i jak ma postępować z epidemią superzłoczyńców, którzy co chwile pojawiają się w tej linii czasowej.Film ma trafić do kin w lutym.