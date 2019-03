"Kapitan Marvel" znów triumfuje w kinach na świecie

Dobra passatrwa. Widowisko z łatwością odparło ataki konkurencji i choć nie wszędzie było numerem jeden, to w naszym zestawieniu pozostało liderem. Zagraniczne weekendowe wpływy wyniosłyPoza granicami USAwciąż ma o ponad 190 milionów gorszy wynik od chińskiego megahitu. Jednak po doliczeniu wyniku ze Stanów Zjednoczonych na koncie produkcji Marvela jest już 760 milionów dolarów, co czyni z niej największy kasowy przebój tego roku.Japonia była jedynym krajem, w którymdebiutowała w miniony weekend. Film zajął tam pierwsze miejsce z wynikiem 5,6 mln dolarów. Najlepszym rynkiem pozostają Chiny, gdzie obraz zanotował potężny spadek, a i tak zarobił w weekend 23,8 mln dolarów. Łącznie zgromadził tam już 132 mln dolarów, co jest czwartym najlepszym rezultatem tytułów z MCU.Na drugim miejscu jest tajwańska produkcja z ubiegłego roku(More Than Blue), która z opóźnieniem, ale jednak trafiła do chińskich kin. I okazała się wielkim przebojem. Wpływy z każdym kolejnym dniem rosną. Ogólnie w weekend remake koreańskiego romansuzarobił. Ponieważ pokazywany był już wcześniej, więc łącznie na koncie ma 49,3 mln dolarów.Wciąż na podium pozostaje. Tym razem zajął trzecie miejsce z wynikiem. Ponad połowa tej kwoty (9,3 mln) pochodzi z Chin, gdzie obraz nadal cieszy się olbrzymią popularnością. Zarobił tam w sumie już 61 milionów dolarów.Oczko w dół, na miejsce czwarte, spadła animacja. Weekendowe wpływy szacowane są na. Film trafił właśnie do kin w Izraelu i zajął tam drugie miejsce z kwotą 310 tys. dolarów.Pierwszą piątkę zamyka, który zadebiutował na drugim miejscu w Korei Południowej (900 tys. w weekend, 3 mln dolarów od środowej premiery) oraz w Hiszpanii (1,0 mln dolarów). Weekendowe wpływy szacujemy na