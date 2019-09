"Koło czasu": al'Lan Mandragoran wybrany

Getty Images © Greg Doherty



) dołączył do obsady serialu fantasy. Przypadnie mu w udziale rola al'Lana Mandragorana.Lan pochodzi z królewskiego rodu Malkier pozostając tytularnym Władcą Siedmiu Wież. Jest mistrzem miecza i pełni funkcję strażnika Moiraine (którą w serialu zagra Rosamund Pike).jest ekranizacją bestsellerowej serii fantasy Roberta Jordana (dokończonej przez Brandonda Sandersona) składającej się z 15 tomów (jeden to prequel). Rozpoczęła ją powieść "Oko świata". Jej bohaterem jest młody Rand i grupa jego przyjaciół. Każdy z nich obdarzony jest wyjątkowymi mocami i możliwościami. Nie są jeszcze świadomi, że stanowią ważne tryby w proroctwach głoszących ostateczną walkę dobra i zła i koniec świata, jaki wszyscy znają. To właśnie Rand może stać się postacią kluczową...