"Kosmiczny mecz 2" oraz nowy "Tom i Jerry" w drodze na plan

Studio Warner Bros. Wpisało do kalendarza daty rozpoczęcia zdjęć do dwóch nadchodzących produkcji z kultowymi animowanymi bohaterami:orazPierwszy klaps na planie kontynuacjipadnie 17 czerwca w Kalifornii. Ostatnią wersję scenariusza napisał Andrew Dodge ), a za kamerą stanie Terence Nance ). Gwiazdą filmu jest LeBron James , a na liście producentów figuruje Ryan Coogler ).Zdjęcia do nowej wersji przygód Toma i Jerry'ego rozpoczną się z kolei w lipcu w Anglii. Reżyserem jest Tim Story ), podobno wielki fan słynnego duetu. To film aktorski, ale Tom i Jerry mają być postaciami animowanymi. Do tego - wzorem oryginalnych kreskówek - nie będą mówić.