Kino, które prowadzi. Identyfikacja wizualna 24. MFF mBank Nowe Horyzonty

Szlaki Nowych Horyzontów

Let’s go, czyli wędrówka poprzez kino

Kroki we Wrocławiu

Zjawisko– najbardziej demokratycznej formy przemieszczania się – wyznacza rytm tegorocznej identyfikacji wizualnej Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty i jednocześnie jest patronem wyjątkowej sekcji – Let’s go – w której przyglądamy się jego różnorodnym interpretacjom. Tym tropem podąża również festiwalowe hasło: kino, które prowadzi.Wyznaczcie więc azymut na Wrocław: 24. Nowe Horyzonty rozpoczną się 18 lipca i w części stacjonarnej będą trwać do 28 lipca. O tydzień dłużej, do 4 sierpnia, można przemierzać filmowe szlaki w ramach online’owej odsłony wydarzenia. Trwa sprzedaż karnetów na festiwal.Tegoroczna identyfikacja to owoc pracy Michała Wekslera, który od lat wytycza wizualne ścieżki festiwalu oraz Jerzego Skakuna, Joanny Górskiej i Katarzyny Dudziec ze studia Homework. Wykorzystane na plakatach zdjęcia wykonała Natalia Kabanow, zaś spot wideo stworzyli Patryk Straszak i Michał Mroczkowski. Produkcją identyfikacji zajęła się Gośka Śnitko.Punktem wyjścia był charakterystyczny piktogram szlaku, który prowadzi różnorodnymi drogami. To ważna, ale jednocześnie otwarta wskazówka: szlaki można zacząć i skończyć w dowolnym miejscu; można je łączyć i mieszać, przez co sama wędrówka staje się atrakcyjniejsza. Tak samo wygląda przemierzanie Nowych Horyzontów: można podążać tylko jedną, wybraną sekcją, śledzić filmy jednej osoby albo zbaczać z trasy, poszukiwać nowości, mieszać różne drogi. Każdy z tych tropów jest dobry – każdy składa się na unikalne nowohoryzontowe doświadczenie.– mówi Michał Weksler.Motyw chodzenia prowadzi w tym roku przez nową, wyjątkową sekcję –– w której znajdzie się kilkanaście różnych filmów: przede wszystkim premiery, ale też dzieła klasyczne. Jak zaznacza Ewa Szabłowska, dyrektorka artystyczna Nowych Horyzontów i kuratorka sekcji:W sekcjibędziemy zatem przyglądać się różnym formom chodzenia – tym dłuższym i krótszym, po miejskim labiryncie i po trasach z dala od wybrukowanych chodników. Na szlaku nie może zabraknąć Tsai Ming-lianga, który od ponad dekady, w kolejnych odsłonach projektu "Walker", ze spaceru uczynił esencję swojego kina. Na festiwalu zaprezentujemy jego najnowsze dzieło – " Nieskończone donikąd " (Wu Suo Zhu).W " Murze Kasi Smutniak będzie można wręcz fizycznie poczuć kontrast między lekkim śmiganiem samochodem a mozolnym, ostrożnym skradaniem się przez las w strefie nadgranicznej. Jednym z przewodników będzie również Éric Rohmer – mistrz w ukazywaniu motywu chodzenia. W " Miłości po południu " (L’amour l’après-midi) pójdziemy śladem Frederica, który wykracza poza ramy poukładanego życia i podąża za pokusami miasta. W programie sekcji znajdzie się także nowość od Kazika Radwańskiego , który w filmie " Matt i Mara " puszcza oko zarówno do Rohmera, jak i do amerykańskich twórców spod znaku mumblecore. Szwendanie się po mieście jest dla tytułowych Matta i Mary czynnością nie tyle bezużyteczną, co służącą introspekcji i mapowaniu wzajemnych uczuć.Mówiąc o chodzeniu nie można pominąć figury flâneura – osoby, która szwendanie się po mieście ma wpisane w swoje DNA. Flâneurami byli przede wszystkim mężczyźni, dlatego na festiwalu w końcu będzie okazja, aby przyjrzeć się flâneuryzmowi w wydaniu kobiecym – w filmie " Noce z Teodorem " (Les nuits avec Théodore) Sébastiena Betbedera , który funduje nam nocne eskapady do miejskiego parku w północnowschodnim Paryżu.Spojrzymy też na miasto jako na miejską dżunglę, w której (często dosłownie) trzeba walczyć o przetrwanie, na co zwracali uwagę przede wszystkim przedstawiciele kontrkultury. Tym tropem podążył William Friedkin "Zadaniu specjalnym " (Cruising) – brutalnym kryminale o tajnym detektywie tropiącym seryjnego mordercę w środowisku BDSM.Wyruszymy ku labiryntowi zbudowanemu z realizmu magicznego, romantycznego thrillera i wielogatunkowego pastiszu w " Trenque Lauquen Laury Citarelli . Podążymy śladem baskijskich wspomnień w Zinzindurrunkarranz Oskara Algieriego czy bretońskich w Szlaku Asfodeli (Le Sentier des asphodèles) Maxime’a Martinota. I wreszcie: ruszymy też za polską listonoszką, która dziennie przemierza aż 12,41 km; jej trasę uwieczniła okiem kamery Karolina Breguła.Załóżcie więc ulubione buty i chodźcie razem z nami. Czekamy na Was we Wrocławiu. Jak dotrzeć tam na piechotę pokazuje Honorata Martin w pracy Wyjście w Polskę, którą obejrzeć będzie można na wystawie– głównym wydarzeniu tegorocznej Sceny artystycznej. To wystawa stworzona we współpracy Nowych Horyzontów, BWA Wrocław, Galerii Entropia oraz Krupa Art Foundation i pod kuratorskim okiem zespołu: Emilia Orzechowska i Stach Szabłowski oraz Joanna Stembalska, Alicja Jodko i Mariusz Jodko.traktują o praktyce, filozofii, kulturze, polityce oraz, last, but not least, sztuce chodzenia. Jak zaznacza zespół kuratorski,Artyści i artystki: Francis Alÿs, Entropia, Karolina Freino, Anna Janczyszyn-Jaros, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Igor Krenz & Wojciech Niedzielko, Hiwa K., Piotr Kopik, Robert Kuśmirowski, Zbigniew Libera, Krzysztof Maniak, Honorata Martin, Sebastian Diaz Morales, Józef Robakowski, Total Refusal, Klaudiusz Ślusarczyk, Mikołasj Szpaczyński, Piotr Pawlak, Zorka Wollny, Vova Vorotniov.Więcej o sekcji Let’s go można przeczytać w tekście kuratorskim Ewy Szabłowskiej, zaś o wystawie – w tekście kuratorskim Emilii Orzechowskiej i Stacha Szabłowskiego