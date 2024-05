Z "Tylko nie ty" do walki z Monsanto. Czy Glen Powell wygra?

"Monsanto" – walka Dawida z Goliatem

Bohaterem filmu "Monsanto" będzie młody początkujący prawnik, który poprowadzi sprawę Dewayne'a "Lee" Johnsona (w tej roli Mackie) procesującego się z tytułowym amerykańskim gigantem. Johnson jako ogrodnik używał w swojej pracy sztandarowego środka chwastobójczego Monsanto, czyli Roundupu. Kontakt z pestycydem, który rzekomo miał być bezpieczny, doprowadził go do poważnego uszczerbku na zdrowiu.Dern wcieli się w główną toksykolog Monsanto, która zaświadcza, że ​​Roundup jest nieszkodliwy.