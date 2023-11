"Mufasa: Król lew" z nową datą premiery. Film Disneya trafi do kin blisko pół roku później

"Mufasa: Król Lew": nowa data premiery

"Król Lew": klasyk Disneya

Wczoraj ogłoszono, że nowyzadebiutuje na ekranach, czyli blisko pół roku później.Fabuła drugiej części trzymana jest na razie w tajemnicy. Wiadomo jednak, że twórcy - prócz kontynuowania wątku Simby - zamierzają także opowiedzieć o korzeniach jego ojca, króla Mufasy . Zapowiada się więc " Ojciec chrzestny II " w świecie mieszkańców sawanny.- mówi Barry Jenkins (" Moonlight "), reżyser sequela -to remake kultowej animacji Disneya z 1994 roku . Tytułowy bohater, Simba, jest prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa zwierząt cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat – Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza on do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany. Z pomocą dwójki nowych przyjaciół zamierza jednak odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości.Scenariusz kontynuacji napisał Jeff Nathanson , autor fabuły pierwszego " Króla Lwa ". Sequel tak jak oryginał, który zarobił na całym świecie 1,74 mld dolarów, jest zrealizowany przy pomocy fotorealistycznej animacji.