Tak wygląda młody Mufasa. Pierwsze zdjęcie ze spin-offu "Króla Lwa"

Tak wygląda młody Mufasa

Zwiastun filmu "Król Lew"

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że obraz ma kontynuować historię Simby , jak i opowiedzieć o życiu jego ojca, Mufasy . Jak on wygląda jako młode lwiątko, możecie sprawdzić poniżej.Tytułowy bohater, Simba, jest prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa zwierząt cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat – Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza on do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany. Z pomocą dwójki nowych przyjaciół zamierza jednak odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości.Scenariusznapisał Jeff Nathanson , autor fabuły pierwszego " Króla Lwa ". Całość wyreżyserował Barry Jenkins, zdobywca Oscara za " Moonlight ".