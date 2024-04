Disney ujawnia coraz więcej. Pokazuje fragmenty premier

"Królestwo Planety Małp"

Impreza branżowa CinemaCon, czyli największe wydarzenie zbierające właścicieli kin z USA i całego świata, co roku dostarcza nowych informacji o nadchodzących premierach. Choć pokazy nie są dostępne dla publiki, opisy ekskluzywnych materiałów promocyjnych szybko trafiają do sieci. Podczas prezentacji Walt Disney Studios zebrani na sali mogli obejrzeć nowe zwiastuny filmów " Królestwo Planety Małp ", " Deadpool & Wolverine " i " W głowie się nie mieści 2" W trakcie pokazu przedstawiono wcześniej nieupublicznione 13 minut " Królestwa Planety Małp ". Bohaterami fragmentu jest młoda małpa Noa, która wraz z innymi wspina się na wysokie drzewa, poszukując jaj jastrzębi. W gnieździe znajdują trzy jaja, ale muszą zostawić jedno, aby gatunek nie wymierał. Jeszcze wyżej znajduje się kolejne gniazdo, a Noa chce spróbować przejąć kolejne zdobycze. Zaatakowany przez dorosłego ptaka spada na ziemie, ale w ostatniej chwili łapie się gałęzi, która chroni przed prawdopodobnie śmiertelnym upadkiem. Reszta pokazu skupia się na fabule filmu – wioska, w której mieszka Noa, zostaje zaatakowana przez inne plemię. Gdy walki ustają, a bohater nie ma już do czego wracać, wyrusza w drogę, aby dokonać zemsty.Widowisko " Deadpool & Wolverine " w czasie pokazu było reklamowane dodatkowymi 9 minutami materiału filmowego. Wade Wilson odkłada na bok trykot superbohatera i wraz z byłym członkiem X-Force Peterem ( Rob Delaney ) handlują samochodami. Postaci z poprzednich filmów – w tym była dziewczyna bohatera Vanessa – zbierają się na niespodziewanej imprezie urodzinowej bohatera. Świętowanie przerywa jednak agent TVA, który zabiera jubilata na spotkanie z Mr. Paradoxem ( Matthew Macfadyen ). Otrzymując wyjątkową szansę, Wade ubiera się w nowy, lepszy kostium. Na ekranie pojawia się także Wolverine w swoim słynnym żółtym stroju.Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć aż 35 minut nowej animacji Pixara " W głowie się nie mieści 2 ". Bohaterka filmu Riley przechodzi duże przemiany. Teraz spełnia się jako hokeistka w szkolnym zespole. Emocje, które dotąd istniały w jej głowie, próbują zadbać o nowe zmiany, tworzą system, który zostawia negatywne emocje na później. Nowym odkryciem są przekonania, od razu przenoszone do głębokiej podświadomości Riley. Dojrzewanie skutkuje jednak pojawieniem się nowych emocji, które przejmują władzę nad konsolą, wskazując, że nic nie będzie już tak jak dotychczas.Poczas CinemaCon pokazano też kolejne dwa fragmenty filmu z serii " Obcy ". W pierwszym bohaterka grana przez Cailee Spaeny i załoga jej statku przeszukuje tajemniczy wrak innej maszyny. Grupa zostaje uwięziona w pomieszczeniu wraz z dobrze znanymi pojemnikami skrywającymi żywe facehuggery, które zaczynają atakować. Ludziom udaje się uciec.W drugim fragmencie dochodzi do narodzin nowego xenomorpha. Jedna z członkiń załogi w trakcie lotu upada na ziemię, zwijając się z bólu. Przenośny zestaw do skanowania ujawnia, że wewnątrz jej ciała znajduje się istota, która chce wydostać się na świat, niszcząc klatkę piersiową kobiety. Gdy wydarzenie dochodzi do skutku, dokładnie oglądamy całe stworzenie. Każda z obcych istot nie została wykreowana za pomocą efektów komputerowych, ale stworzona przy użyciu praktycznych efektów specjalnych.W listopadzie na ekranach zobaczymy drugą część animacji " Vaiana ". Zebrani na prezentacji projektów Disneya mogli obejrzeć wykonanie jednej z nowych piosenek. W jej treści bohaterka opowiada o swojej rodzinnej wiosce. Pozostałe postaci opowiadają grupce dzieci o przygodach z pierwszego filmu. Na koniec Vaiana wraca na swoją rodzinną wyspę, gdzie wita ją jej ojciec. Pozostały montaż składa się z kilku ujęć z filmu. Możemy dowiedzieć się, że bohaterka znowu będzie musiała wyruszyć na ocean.Disney zaprezentował pierwszy teaser filmu " Mufasa: Król lew ", który wciąż znajduje się w postprodukcji. Materiał skupia się na pokazaniu afrykańskiej natury. Możemy jednak zobaczyć również Mufasę, który m.in. ratuje Timona przed ogniem. Komentujący wskazują, że film wygląda podobnie do " Króla Lwa " z 2019 roku, ale nowością pozostają niewidziani dotąd przedstawiciele fauny i flory.Na koniec zadowoleni mogą być fani uniwersum Marvela. Pokazano fragment filmu " Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat ", w którym Sam Wilson spotyka się z nowym prezydentem USA Thunderboltem Rossem. Rozmowa o zjednoczeniu Avengers przez nowego Kapitana Amerykę zostaje przerwana, gdy tajemniczy antagonista hipnotyzuje wszystkich agentów Secret Service. W Białym Domu rozpoczyna się walka.