Ksenomorf atakuje mały ekran! Zwiastun serialu "Obcy: Ziemia"

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.Główną bohaterką serialu jest Wendy grana przez Sydney Chandler . To ona stanie na czele odkrycia tajemniczego kosmicznego statku, który rozbija się na Ziemi. W obsadzie znaleźli się też Timothy Olyphant , który wcieli się w będącego jej mentorem androida imieniem Kirsh, oraz David Rysdahl . W pozostałych rolach Alex Lawther Kit Young , Babou Cessay, Erana James Lily Newmark i Adrian Edmonson.Serial " Obcy: Ziemia " będzie można zobaczyć