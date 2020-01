"Obi-Wan Kenobi" w tarapatach. Prace wstrzymane

Biedny Obi-Wan Kenobi. Kiedyś miał dostać własny film kinowy. Po klapieprojekt trafił do kosza. Później miał być głównym bohaterem serialu platformy Disney+. Niestety właśnie dowiedzieliśmy się, że na razie ten projekt również nie powstanie.Zdjęcia do serialu miały się rozpocząć latem i już trwał proces zatrudniana osób do pracy na planie. Teraz okazuje się, że wszystkim im podziękowano. Zdjęć nie będzie i nowej daty nie podano. Zaś scenariusz trafił do kosza.The Hollywood Reporter podaje, że Kathleen Kennedy nie była zadowolona z pomysłów fabularnych zawartych w ukończonych scenariuszach do dwóch pierwszych odcinków. Wiele osób zastanawia się, dlaczego tak późno w procesie przygotowawczym do serialu fabuła stała się problemem. Nieoficjalnie mówi się, że może to być spowodowane podobieństwami niektórych wątków do tego, co można już oglądać wSerialna razie nie został skasowany. Producenci spróbują znaleźć nowego scenarzystę, który uratuje projekt. Sam Ewan McGregor , który ma ponownie wcielić się w tytułową postać, pozostaje optymistą i twierdzi, że zdjęcia ruszą na początku przyszłego roku. Deborah Chow nadal jest reżyserką całości.