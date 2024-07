"Ordained": Derek Kolstad ("John Wick") opowie o księdzu-komandosie. Co wiemy o filmie?

Co wiemy o "Ordained"?

Skąd znamy Dereka Kolstada?

"John Wick 4" w podcaście Mam parę uwag

Najlepsze adaptacje komiksów

Bohaterem "Ordainded" jest ksiądz sprawujący posługę w szpitalu. Pewnego dnia udziela ostatniego namaszczenia pacjentowi. Na łożu śmierci wyznaje on, że był szefem irlandzkiej mafii i zdradza najmroczniejsze sekrety swojej działalności. Wkrótce potem mężczyzna doznaje cudownego ozdrowienia i wraca do starych zwyczajów. W obawie, że duchowny mógłby złamać tajemnicę spowiedzi i wyjawić, gdzie są zakopane zwłoki jego ofiar, zleca jego morderstwo. Zabójcy nie wiedzą jednak, że będą mieć do czynienia z komandosem Navy SEAL.– skomentował Kolstad Dinesh Shamdasani z Benjamin Simpson wydawnictwa Bad Idea będą pełnić obowiązki producentów. Derek Kolstad najlepiej znany jest jako twórca Johna Wicka. Napisał scenariusze pierwszych trzech części franczyzy, a na podstawie stworzonych przez niego postaci powstały też " John Wick 4 " oraz miniserial " Continental: W świecie Johna Wicka ". W jego dorobku znajdziemy też takie tytuły jak " Nikt " i " Die Hart " oraz serial " Falcon i Zimowy Żołnierz ". Aktualnie jego filmografię zamyka zrealizowana dla Prime Video komedia akcji "Die Hart: Die Harter". Wśród projektów, nad którymi pracuje, jest m.in. kontynuacja "Nikogo".Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " John Wick 4 ":Przypominamy odcinek programu Siedmiu wspaniałych, w którym Jakub Popielecki wybiera najlepsze adaptacje komiksów: