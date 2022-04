Twórca "Johna Wicka" przeniesie na ekran grę "Streets of Rage"

Co wiemy o filmowym "Streets of Rage"?

O grze "Streets Of Rage"

Po kasowych sukcesach dwóch części "Sonica" wydawca gier SEGA zamierza kuć żelazo, póki gorące. Właśnie ogłoszono, że do kin trafi widowisko akcji inspirowane cyklem " Streets of Rage " z lat 90.Szczegóły projektu nie zostały na razie ujawnione. Wiemy jednak, kto odpowiada za jego fabułę. To Derek Kolstad , czyli współtwórca cyklu " John Wick " oraz scenarzysta filmu " Nikt ".Za produkcję odpowiadać będzie filmowy oddział SEGA oraz dj2 Entertainment (pracowało przy cyklu "Sonic") i Escape Artists (cykl " Bez litości ").Pierwsze " Streets of Rage " pojawiło się w 1991 roku. Była to klasyczna bijatyka stworzona na konsolę Sega Genesis. Gracze wcielali się w postacie byłych policjantów, którzy na własną rękę próbują rozprawić się ze mafijną organizacją, wobec której normalni stróże prawa są bezradni.Gra doczekała się dwóch kontynuacji jeszcze w latach 90. Po długim okresie zapomnienia cykl wskrzeszono w 2020 roku grą " Streets of Rage 4 ", której zwiastun znajdziecie poniżej: