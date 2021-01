Twórca "Johna Wicka" szykuje serial "Dungeons & Dragons"

Paramount Pictures oraz należące do zabawkowego giganta Hasbro studio szykują aktorski serial osadzony w świecie gry RPG "Dungeons & Dragons". Jego twórcą został Derek Kolstad , autor tetralogii " John Wick " i scenarzysta serialu " The Falcon and the Winter Soldier ".Na chwilę obecną nie znanym szczegółów fabularnych projektu."Dungeons & Dragons" to gra RPG licząca już 45 lat. Na początku lat 80. cieszyła się niezwykłą popularnością i wywołała niepokój w konserwatywnych środowiskach amerykańskich stając się (obok muzyki heavy-metalowej) przyczyną tzw. satanistyczne paniki, jaka ogarnęła Stany Zjednoczone. W 2014 roku debiutowała piąta edycja, która sprawiła, że gra cieszy się obecnie największą w swojej historii popularnością. Dowodem na to może być chociażby serial animowany "The Legend of Vox Machina". Projekt powstanie na bazie niezwykle popularnego cyklu "Critical Role". Na jego realizację na Kickstarterze zebrano prawie 11,4 mln dolarów, co jest piątą największą sumą zebraną na tym portalu.Niezależnie od serialu Pramount i eOne szykują również kinowe widowisko " Dungeons & Dragons ". Jego reżyserami są Jonathan Goldstein John Francis Daley (" Wieczór gier ").