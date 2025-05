Gwiazda "Stranger Things" w kontynuacji "Spring Breakers"

O czym opowiada film?

Sukces pierwszej części

Zwiastun "Spring Breakers":

Czwórka bohaterek to grupa zbuntowanych dziewcząt, które wyruszają w trasę podczas wiosennej przerwy. Kiedy ich podróż wymyka się spod kontroli, są zmuszone uciec przed chaosem, który same stworzyły. Będzie to kryminalny thriller oraz odważna filmowa przejażdżka dla generacji Z. Spring Breakers " swoja premierę miało w 2012 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Produkcja z miejsca stała się kultowym hitem i zarobiła ponad 30 milionów dolarów przy budżecie 5 milionów. Film przedstawiał historię czterech studentek, które w trakcie wiosennych ferii wchodzą w konflikt z prawem i w efekcie zawiązują komitywę z ekscentrycznym handlarzem narkotyków. W główne role wcielili się Selena Gomez Przypomnijmy, że w 2014 roku producenci ogłosili realizację filmu "Spring Breakers: The Second Coming". Jego scenarzystą miał być Irvine Welsh , a reżyserem - Jonas Åkerlund . Projekt ten nie doczekał się jednak realizacji."Jesteśmy podekscytowani możliwością dalszego eksplorowania odważnych, nowych, przełomowych historii wokół tego dzikiego, gorączkowego marzenia młodości" – mówi producent, Chris Hanley