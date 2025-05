"Bridgertonowie": Ile kolejnych sezonów zapowiedział Netflix?

"Bridgertonowie" wrócą w sezonach piątym i szóstym

"Bridgertonowie" – przedsmak czwartego sezonu





Co wiemy o czwartym sezonie "Bridgertonów"?

Wszystko wskazuje jednak na to, że w centrum historii znajdą się Francesca ( Hannah Dodd ) i Eloise ( Claudia Jessie ).Zgodnie z tradycją serii, informacja została ujawniona w formie broszury autorstwa Lady Whistledown. Zobaczcie sami:Liścik przypomina fanom, że najpierw czeka ich jeszcze sezon czwarty, który zadebiutuje w 2026 roku. Przy okazji w sieci zadebiutował klip zapowiadający nowe odcinki. Zobaczcie go tutaj:Scenariusz czwartego sezonu powstał na podstawie– trzeciej części cyklu autorstwa Julii Quinn Tym razem twórcy skupią się na postaci, który znajdzie miłość na balu maskowym w ramionach tajemniczej kobiety. Sophie skrywa rodzinne dramaty. Choć jest córką hrabiego, to stała się ofiarą tyranii swojej macochy, która zdegradowała ją do roli służącej. Bal, na którym spotkała Benedicta, to drobny przebłysk szczęścia. Czy to uczucie ma szansę wygrać z okrutnymi wyrokami losu? Luke Thompson oczywiście powróci w roli Benedicta. Sophie zagra australijska aktorka Yerin Ha , najlepiej znana z roli Kwan Ha w serialu " Halo ".Z okazji rozpoczęcia prac nad czwartym sezonem serialuogłoszono również nazwiska innych osób w obsadzie. Katie Leung zagra Lady Aramintę Gun, Michelle Mao pojawi się jako Rosamund Li, a Isabella Wei jako Posy Li.Twórcy zapowiedzieli również więcej czasu ekranowego dla Emmy Naomi (Alice Mondrich) i Hugh Sachsa (Brimsley).