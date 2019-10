"Pora na przygodę!" powróci dzięki platformie HBO Max

Jeden z najpopularniejszych seriali animowanych ostatnich lat,, powróci. A wszystko za sprawą platformy HBO Max.Nowy projekt nosi tytułi będzie się składał z czterech 60-minutowych filmów:- Kiedy w odległej części galaktyki dochodzi do śmiertelnego zagrożenia, potrzebny jest bohater, który uratuje świat. Tym bohaterem zapewne nie powinien być BMO, ale tak się złoży, że akurat on nim zostanie. Premiera: 2020 rok.- Marcelina Królowa Wampirów i Królewna Balonowa wybierają się na wyprawę do pięknego i niebezpiecznego Szklanego Królestwa oraz własnej odległej przeszłości, by powtrzymać nadciągającą katastrofę. Premiera: 2020 rok.- Miętówka rozpoczyna naukę w Szkole Czarodziejów. Tajemnicze wydarzenia na uczelni rzucają podejrzenie na bohatera. Czy Miętówka zdoła przyswoić sobie wiedzę tajemną na tyle szybko, aby udowodnić swoją niewinność? Premiera: nieustalona.- Finn i Jake wyruszają na najważniejszą przygodę w ich życiu. Premiera: nieustalona.Serial został stworzony przez Pendletona Warda dla Cartoon Network. Pilotowy odcinek powstał w 2007 roku. Do regularnej emisji trafił trzy lata później. Dobiegł końca w 2018 roku.