Polecamy najbardziej odjechane seriale na kwarantannę

Jeśli Richarda Linklatera zrobiły na Was wrażenie, spróbujcie tego. Twórcy– podobnie jak kiedyś Linklater – wykorzystują technologię rotoskopingu, by zatrzeć granicę między jawą a snem. Bohaterką serialu jest Alma ( Rosa Salazar ), która po wypadku samochodowym zaczyna powoli tracić kontakt z rzeczywistością. Dotychczas tkwiła uwięziona w swoim śmiertelnie nudnej, powtarzalnej codzienności – teraz nagle gubi się w pętlach czasowych egzystencji rozsypanej niczym zestaw psychodelicznych puzzli. Serial zarazem niezwykle życiowy, jak i niezwykle odjechany.to opowieść o życiu w wielkim mieście: o jego nudzie, stresie i banale. Oto kolejni nowojorczycy rozmawiają o swoich codziennych sprawach: zakupach, imprezach, randkach, o trapiących ich lękach i problemach. Sęk w tym, że zamiast ust używają pysków, dziobów i szczękoczułek. Wypisz, wymaluj, przepis na ekranowy absurd: weź minimalistyczną animację, zbierz gwiazdorską obsadę (od Demi Moore po Awkwafinę ) i każ zwierzętom dywagować nad ludzkimi sprawami. Efekt to serialowa przypominajka o urokach życia sprzed koronawirusowej kwarantanny – a raczej o ich braku. Żeby było jeszcze śmieszno-smutniej, w drugim sezonie pojawia się wątek epidemii. Tym bardziej aktualne!Ta ekranizacja klasycznej mangi z lat 70. nie stara się być szczególnie "klasyczna" – wręcz przeciwnie. Trzon fabuły jest niby ten sam: opowieść o nastolatku z czystym sercem, który zostaje opętany przez demona. Twórcy"apdejtują" jednak tę historię do czasów social mediów oraz – co ważniejsze – starają się podbić poprzeczkę ekstremum. Wychodzi im prowokacyjna mikstura balansująca na granicy dramatu, komedii, porno i gore: spodziewajcie się serialu, który hipnotyzuje równie mocno, co szokuje. Nie wiem, jak mówią na takie rzeczy Japończycy, ale Amerykanie nazwaliby to "disturbing". Niech to będzie rekomendacja.Choć X-Men z definicji mają być "niesamowici" ("uncanny"), kinowe przygody mutantów Marvela nigdy nie poszły na całość w eksplorowaniu stojącego za tym epitetem potencjału.rekompensuje to niedopatrzenie – i to z nawiązką. Historia zamkniętego w szpitalu psychiatrycznym i obdarzonego nadprzyrodzonymi umiejętnościami Davida ( Dan Stevens ) korzysta pełnymi garściami ze swojego komiksowego rodowodu. Pojedynek telepatów może więc przybrać formę sekwencji tańca, spektakularne starcie z czarnym charakterem niespodziewanie przypomina zaś kino nieme rozegrane do rytmu "Bolera" Ravela. A to tylko kilka z szalonych pomysłów, jakie zrodziły się w głowie twórcy Noaha Hawleya – imię ich bowiem legion.A co by było, gdyby wyimaginowany animowany jednorożec połączył siły ze zdemoralizowanym byłym policjantem, żeby powstrzymać złowrogiego Świętego Mikołaja? Serialodpowiada właśnie na takie pytanie – i na wiele innych, które boicie się zadać. Ekranizacja komiksu Granta Morrisona Daricka Robertsona to wigilijna opowieść, jakiej nie wiedziliście, że potrzebujecie. Wyobraźcie sobie watę cukrową z żyletkami, wyobraźcie sobie połączenie brudnego kryminału noir z filmem Pixara, wyobraźcie sobie kreskówkę Looney Tunes w oparach alkoholu i papierosowego dymu. Jedno z tych nieoczekiwanych połączeń, które jakimś cudem działają.Są takie seriale dla dzieci, które swój prawdziwy potencjał odsłaniają dopiero w oczach dorosłych.to arcydzieło tej formy. Dziecko zobaczy tu po prostu opowieść o chłopcu Finnie i jego niezwykłym psie Jakeu, którzy przeżywają szereg przygód w rodzaju ratowania księżniczek z opresji. Dorosły tymczasem z przerażeniem (oraz fascynacją) odkryje, jak spod landrynkowej powierzchni wyłania się coś mrocznego i chorego, postapokaliptycznego i psychodelicznego. Coś, co dowodzi, że ludzka wyobraźnia jest giętka i zmiennokształtna – zupełnie jak pies Jake.Kiedy mowa o "odjechanych" serialach, nie może zabraknąć serialu, który zredefiniował pojęcie telewizyjnej dziwności. A kiedy wydawało się, że dziwniej być już nie może, David Lynch wrócił z trzecim sezonem, który przestawił dźwignię na permanentną pozycję "czacha dymi". Jeśli spodziewaliście się nostalgicznego powrotu do przeszłości, to źle się spodziewaliście: Lynch strollował wszystkich pokazując, że kto jak kto, ale on nie spoczywa na laurach. W efekcie trzeci sezon Twin Peaks to jazda bez trzymanki: jest tu i bomba atomowa, i gadający czajnik, i Eddie Vedder , i – jak zwykle – więcej pytań niż odpowiedzi.