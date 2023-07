"Porady na zdrady 2" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City!

Już 3 sierpnia o 19:30 Cinema City zaprasza wszystkie Panie na przedpremierowy pokaz filmu " Porady na zdrady 2 ", czyli kontynuacji hitowej polskiej produkcji. To idealny moment na wakacyjny wypad do kina z przyjaciółkami, mamą, czy siostrą. Na uczestniczki czekać będzie welcome drink, prezenty od partnerów eventu, a także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Bilety już w sprzedaży!Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z siostrą, czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz pokazu filmu. Podczas Ladies Night wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawimy!Sierpniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym welcome drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. Prezentów dla uczestniczek eventu nie zabraknie, bowiem będą to między innymi: woda od Staropolanki, coś słodkiego od firmy Wawel, kosmetyk od Ziaji, coś pysznego od OSHEE, czy herbata od firmy Pukka. 3 sierpnia o 19:30 Cinema City wyświetli przedpremierowo polską komedię romantyczną " Porady na zdrady 2 ". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie już dziś: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-porady-na-zdrady-2 "Porady na zdrady 2" - o czym jest film?Poradnia dla kobiet ze złamanymi sercami działa na pełnych obrotach. W miejsce Maćka, który wspólnie ze swoją ukochaną Kaliną udaje się na Hawaje, stanowisko specjalisty od problemów w związkach przejmuje jego brat Franek. Nie podoba się to jego dziewczynie Asi, która nie może znieść widoku pożądliwych damskich spojrzeń skierowanych na faceta jej życia. W imię ratowania miłości Franek postanawia zmienić swoje zainteresowania zawodowe. Z pomocą przychodzi mu Tymek, który z wielkim sukcesem prowadzi grupę wsparcia "Mściwój" dla zagubionych w życiu facetów. Za jego sprawą Franek wplącze się w aferę, która wywoła u jego ukochanej zazdrość, jakiej jeszcze nie było. Sfrustrowani swoimi partnerkami mężczyźni i rozżalone na swoich partnerów kobiety staną naprzeciw siebie, a finał tej historii zaskoczy wszystkich!Na ekranie zobaczymy takie gwiazdy polskiego kina jak: Tomasz Karolak Renata Dancewicz , czy Michał Meyer W sierpniu partnerami eventu są takie marki jak: BNP Paribas - bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina, Lotto - czyli dobrze wszystkim znana loteria organizowana od 1957 roku przez Totalizator Sportowy, produkująca niezwykle popularne obecnie zdrapki, Staropolanka - naturalna woda mineralna z Uzdrowisk Kłodzkich, jest to jedyna marka wód o różnych poziomach mineralizacji, Grycan – marka, która produkuje lody o niezapomnianym smaku, który pozostaje w pamięci na długo, a ich niepowtarzalność zawdzięcza pasji, składnikom najwyższej jakości oraz tradycyjnym recepturom, OSHEE - lider rynku napojów funkcjonalnych w Polsce, który inspiruje, motywuje do działania, aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego stylu życia, ZIAJA - firma kosmetyczna, w której produktach zakochały się nie tylko Polki, ale i Azjatki, Wawel - ukochana marka Polaków i jedna z najstarszych firm produkujących słodycze w Polsce, która od 1898 roku skutecznie łączy moc tradycji z wyczuciem współczesnych gustów, Pukka - firma, która powstała z myślą o tym, żeby przynosić korzyści zdrowotne ludziom oraz dbać o dobrostan roślin i planety; dzięki herbacie pomagają zmieniać na lepsze przyszłość świata oraz DepilConcept - największa w Polsce sieć nowoczesnych gabinetów kosmetycznych specjalizujących się w depilacji, fotodepilacji i fototerapii.