Predator bohaterem nowego kinowego "Predatora"!

"Predator: Badlands" to film o Predatorze

Zwiastun filmu "Predator: Prey"

Oba wyreżyserował, który ma już na swoim koncie zrealizowany dla platformy Hulu (Disney+) " Predator: Prey ".W rozmowie z magazynem "Empire" Trachtenberg ujawnił, że w widowiskuto właśnie Predator będzie głównym bohaterem. Pozostają wciąż tą samą maszyną do zabijania zarazem będzie miał w sobie to coś, co pozwoli widzom nawiązać emocjonalną więź z nim. W tym widowiskuJak Trachtenberg to osiągnie? Tego reżyser nie ujawnił. Zapowiedział jednak, że film będzie testować granice wytrzymałości tego uniwersum.Premieraplanowana jest na