Z czym zawalczy Predator? Nowe informacje o "Badlands"

Getty Images © Jerod Harris

Co wiemy o "Predator: Badlands"?

Zwiastun filmu "Predator: Prey"

We wcześniejszych wywiadach reżyser Dan Trachtenberg ujawnił, że w widowiskuma zamiar przekroczyć granice narzucone przez poprzednie filmy serii. Predator nie będzie bowiem antagonistą opowieści, ale głównym bohaterem. Pozostają wciąż tą samą maszyną do zabijania zarazem będzie miał w sobie to coś, co pozwoli widzom nawiązać emocjonalną więź z nim. W tym widowiskuTę informację potwierdziła Fanning , przedstawiając film jako odpowiedź na pytanie:Uchyliła też rąbka tajemnicy dotyczącej fabuły., zapowiedziała aktorka.Ze zwiastuna pokazanego widzom podczas konferencji wynika, żeZgromadzeni widzowie mogli również obejrzeć grafikę przedstawiającą jednego z bohaterów filmu. Możecie zobaczyć ją poniżej.Film będzie kolejną współpracą reżysera Trachtenberga , Disneya i 20th Century. Wcześniej zrealizowano " Predator: Prey ", które trafiło bezpośrednio na platformę streamingową Hulu. " Predator: Badlands " ma rozgrywać się w tym samym świecie, ale nie połączy swojej fabuły z historią przedstawioną w poprzedniku.