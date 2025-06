"Predator: Pogromca zabójców", czyli udane łowy? Recenzja

MOVIE SIĘ: "Predator: Pogromca zabójców"

O czym opowiada "Predator: Pogromca zabójców"?

"Predator: Killer of Killers") to antologia składającą się z trzech opowieści o największych wojownikach w historii ludzkości. Wśród nich jest skandynawska wojowniczka, która prowadzi swojego syna w wyprawie po krwawą zemstę; ninja z feudalnej Japonii, który zwraca się przeciwko swojemu bratu samurajowi w brutalnej walce o sukcesję, oraz aliancki pilot z II wojny światowej. Każdy z nich nie dość, że stanie oko w oko z zagrożeniem, prowadząc własną misję, to jeszcze będzie musiał zmierzyć się z największym i nieubłaganym zabójcą nad zabójcami – Predatorem.Scenariusz napisał Micho Rutare , a głosów postaciom użyczyli m.ni. Michael Biehn Lindsay LaVanchy . Reżyserują Dan Trachtenberg (twórca " Prey " i nadchodzącego " Predator: Strefa zagrożenia ") oraz Joshua Wassung