"Prosta sprawa", dobra sprawa? Recenzujemy pierwszy sezon serialu, którego gwiazdą jest Mateusz Damięcki

Furia, szaleństwo i gniew – recenzja serialu "Prosta sprawa"

"Prosta sprawa" - zwiastun

O czym opowiada "Prosta sprawa"?

Zadziwiające, że " Prosta sprawa " dopiero teraz debiutuje na małym ekranie. Stworzona przez Wojciecha Chmielarza powieść, wydana pierwotnie we fragmentach na Facebooku, potem w formie książki, została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników. To samograj, z wyrazistym bohaterem, Bezimiennym, który przemierza Karkonosze, wymierzając sprawiedliwość. Co jest największym atutem serialu akcji CANAL+ stworzonego przez reżysera " Furiozy ", Cypriana T. Olenckiego Stawką historii jest wymierzenie sprawiedliwości. Bezimienny ( Mateusz Damięcki ), przyjeżdża do Kotliny Jeleniogórskiej oddać 200 złotych długu swojemu przyjacielowi, Prostemu ( Mateusz Więcławek ). Okazuje się, że kumpel ma śmiertelnie chorą córkę. Pieniądze na jej leczenie ukradł mafii, a teraz jest poszukiwany przez gangsterów. Bezimienny od taksówkarza (ostatnia rola Macieja Damięckiego ) dowiaduje się, że w mieście rządzi Kazik, gangster, który prowadzi biznes – handluje pseudoefedryną, a jego przykrywką jest wrotkarnia, czyli sala zabaw. Kazik ( Piotr Adamczyk ) jest szefem mafii, to były policjant z koneksjami, które śmiało i nierzadko wykorzystuje. Mafiozo ma też dwóch uroczych, ale nieudolnych pomocników - Czachę ( Mateusz Kmiecik ) i Słonika ( Maciej Musiał ). Wszyscy oni będą rywalizowali z Bezimiennym w poszukiwaniach Prostego.Warto podkreślić, że bohaterowie pierwszego planu otrzymują w serialu staranną wewnętrzną podbudowę, a zaistniałe okoliczności ujawniają różne strony ich osobowości. Do głównego bohatera dołączy femme fatale, czyli dziennikarka z Wrocławia Justyna ( Magdalena Wieczorek ). Dziewczyna ma trudną przeszłość, skomplikowane relacje rodzinne, niezaleczone traumy. To wszystko rzutuje na jej charakter i sposób bycia. W tle pojawia się jeszcze Gawełkowa ( Iza Kuna ), której celem jest zemsta na Kaziku.Akcja " Prostej sprawy " rozgrywa się w przestrzeni Jeleniej Góry i okolicznych Karkonoszy, gdzie o dominację walczy mafia Kazika z "Motorami". Ale Kazik zależny jest od czeskich gangsterów, którzy chcą odzyskać pieniądze. To wywołuje ciąg dramatycznych zdarzeń, a napięcie rośnie z odcinka na odcinek. Wizyta Bezimiennego w Karkonoszach będzie o wiele bardziej skomplikowana, aniżeli można było przypuszczać. Prosta sprawa " to historia o długu, sprawiedliwości i honorze. O walce dobra ze złem. Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną, moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.W serial na podstawie książki Wojciecha Chmielarza wystąpili m.ni. Mateusz Damięcki Maciej Damięcki w epizodycznej roli.