Ile tajemnic kryje "Prosta sprawa"? Mateusz Damięcki i jeleniogórska mafia już w CANAL+!

"Prosta sprawa"

"Prosta sprawa"

"Prosta sprawa" – zwiastun

"Prosta sprawa"

Wydawało się, że to będzie " Prosta sprawa ", ale sytuacja szybko się skomplikowała.przyjeżdża do Jeleniej Góry, by oddać pieniądze przyjacielowi. Nic prostszego. Ale gdy nie znajduje go w mieszkaniu, a rozgardiasz w środku sugeruje, że wyjechał w pośpiechu,. Niesiony honorem i zwykłą ludzką przyzwoitością rusza na zderzenie z – jak się okazuje – lokalną mafią.Jak mówi o swoim bohaterze Wojciech Chmielarz , autor książkowego oryginału:. A przez większość czasu musi."Prosta sprawa" w reżyserii Cypriana T. Olenckiego – twórcy " Furiozy " – trzyma widza na krawędzi fotela już od samego początku, stawiając pytania zarówno o okoliczności zniknięcia przyjaciela Bezimiennego, jak i na temat przeszłości jego samego – to bowiem, którą widz może odkrywać z każdym odcinkiem.– mówił o serialu w trakcie zdjeć Cyprian T. Olencki I faktycznie – strzelaniny, pościgi i efektowne sceny walki to coś, co w serialowej Jeleniej Górze wydaje się codziennością. Podobnie jak, których piękno tak bardzo kontrastuje tu z brutalnym światem mafii.Ale "Prosta sprawa" to nie tylko sprawa Bezimiennego. Serial na podstawie książki Wojciecha Chmielarza, którą autor publikował początkowo w odcinkach na Facebooku, zamieszkuje więcej złożonych postaci –. Zarównow roli utytego i kulejącego szefa mafii, który mimo swojej niepozornej aparycji sieje postrach nawet wśród swoich podwładnych, jak iwcielający się w bandziora, który ma do powiedzenia więcej, niż się początkowo wydaje.W obsadzie są tu teżw epizodycznej roli.