"Samotna" Lisy Garnder w nowej szacie od dziś w księgarniach

Pozostałe tytuły z serii:

Pierwszy z cyklu thrillerów kryminalnych z detektyw D.D. Warren dostępny w nowej szacie graficznej!Bobby Dodge i Catherine Gagnon poznają się w dramatycznych okolicznościach. Catherine, która już wcześniej padła ofiarą przemocy, jest zakładniczką swojego męża. Mężczyzna mierzy do niej i ich dziecka z broni. Bobby, policyjny snajper, obserwuje tę sytuację przez lunetę karabinu. Ma tylko ułamek sekundy na decyzję, która może zaważyć na całym ich życiu.Tragiczne wydarzenia w bogatej dzielnicy Bostonu połączą losy Cathrine, Bobby'ego i detektyw D.D. Warren. Już wkrótce będą musieli stawić czoła znacznie poważniejszemu niebezpieczeństwu − polowanie na ulicach miasta właśnie rozpoczął żądny zemsty psychopatyczny morderca.Jak wszystkie najlepsze trzymające w napięciu historie, ta przyprawia o dreszcz – grozy i niecierpliwości. Bo wprost nie można się doczekać, co będzie dalej.Trójwymiarowi bohaterowie w historii soczystej i krwistej niczym stek, przyrządzany na wolnym ogniu aż do osiągnięcia perfekcji. Gorąco polecamy!Intrygująca i trzymająca w napięciu. Wprost nie można się od niej oderwać.Ta książka jest tak emocjonująca jak przejażdżka kolejką górską!"Powiem tylko raz" - Trzy kobiety: policjantka, domniemana morderczyni i dawna ofiara, która teraz pomaga ścigać oprawców. Dwie traumatyczne historie, które łączą się, kiedy w pewnym domu zostają znalezione zwłoki. I rodzinny sekret, skryty głęboko pod warstwami półprawd i kłamstw."Czyste zło" - W górach Georgii wykopano szkielet kobiety. Ale prawda o tej zbrodni nadal jest pogrzebana. Będą próbowały ją odkryć detektyw D.D. Warren, agentka specjalna FBI Kimberly Quincy i ocalała ofiara psychopatycznego porywacza, Flora Dane.