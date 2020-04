"Scooby-Doo!" jak "Trolle 2". Warner Bros. szykuje premierę w sieci

3 2 1





Pierwotniemiał trafić do kin 15 maja. Ponieważ nie jest jasne, czy kina będą otwarte, a jeśli będą, to czy ludzie nie będą się bali do nich chodzić, studio postanowiło zrewidować pomysł na dystrybucję. Tym bardziej, że animacja została ukończona na czas i jest gotowa do pokazania widzom.Zapewne spore znaczenie na taką decyzję miał niedawny sukces filmu animowanego konkurencji, czyli. Universal Pictures zamiast przesunąć premierę udostępniło tytuł w usługach VOD. Gambit opłacił się.ustanowiły nowy rekord otwarcia dla cyfrowej dystrybucji. Ostateczne dane poznamy zapewne za jakiś czas. Wstępne szacunki sugerują jednak, że wpływy z pierwszego weekendu wyniosły nawet 50 milionów dolarów.Czyto znak, że więcej tytułów Warner Bros. ominie kina? Na razie nic na to nie wskazuje. Studio póki co podkreśla, że pozostałe kinowe premiery pozostają bez zmian, choć w ostatnim czasie dokonało sporo zmian w kalendarzu (przesunięto m.in.). Warner Bros. na razie nie ujawnił też, czy animacja pojawi się w maju na platformie HBO Max.poznamy nowe wątki, dotyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zobaczymy też najbardziej zawiłe śledztwo w historii Tajemniczej Spółki.pokazuje początki wieloletniej przyjaźni Scoobyego i Kudłatego. Dowiemy się, jak wspólnie z Fredem, Velmą i Daphne założyli oni słynną Tajemniczą Spółkę. Teraz, po setkach śledztw i przygód, Scooby i jego gang stają w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania. Ktoś chce uwolnić psa z zaświatów, Cerbera. Młodzi detektywi starają się powstrzymać globalną "apsokalipsę". Jednocześnie odkrywają sekrety z przeszłości Scoobyego i poznają jego przeznaczenie – wspanialsze, niż ktokolwiek sobie wyobrażał.