"Silos" zwycięża w Konkursie Filmów Krótkometrażowych 20. MDAG

20. MDAG to kolejna edycja największego polskiego festiwalu filmowego, odbywającego się w ośmiu miastach w Polsce. Hasło tegorocznej edycji MDAG brzmi "Nie bądź obojętny_a" i odwołuje się do słynnych słów Mariana Turskiego, które stały się także hasłem obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim organizowanych przez Muzeum POLIN. Te słowa korespondują z misją Millennium Docs Against Gravity oraz prezentowanym na festiwalu od lat programem filmowym. To wyraz wartości, które towarzyszą festiwalowi od początku istnienia – uważności i wrażliwości (także językowej) na otaczających nas ludzi.Kino i film stanowią inspirację dla twórców, czego potwierdzeniem jest popularność hasztagu #FilmTok, który dziś odnotowuje blisko 23 miliardów wyświetleń. Był to jeden z powodów, dla którego platforma zdecydowała się być partnerem festiwalu i fundatorem nagrody w Konkursie Filmów Krótkometrażowych. Jury w składzie: Beata Pacak – Kierowniczka Działu Programowego CANAL+ Polska i kanału Ale kino+, Emilia Mazik – niezależna programerka filmowa oraz Veton Nurkollari – dyrektor artystyczny DokuFest w Kosowie wybrało zwycięski projekt.Węgiersko-holenderski "Silos" w reżyserii Zsófii Paczolay , Nory Ananyan opowiada o Józsefie, który od 30 lat pracuje w olbrzymim młynie w Budapeszcie i od nieustannego wdychania pyłu nabawił się choroby płuc. Codziennie musi udać się na wyprawę w głąb 25-metrowego silosa, próbując go wyczyścić, co wydaje się zadaniem niewykonalnym.Wyróżnienie w Konkursie Filmów Krótkometrażowych otrzymała Joanna Krzyżewska za film " Jeszcze mnie nie znasz ". To intymna opowieść o tym, jak diametralnie zmienia się życie pewnej pary, kiedy dowiadują się o tym, że bohaterka (i zarazem reżyserka) jest w ciąży.Wszystkie konkursowe filmy krótkometrażowe zostaną zaprezentowane w części online festiwalu. Dołączą do nich dwie sekcje specjalnie stworzone z myślą o publiczności oglądającej na mdag.pl. Będą opowiadały o dorastaniu i problemach z nim związanych -oraz o bardzo osobistych, często ciężkich, ale także dających nadzieję przeżyciach - ten zestaw będzie nazwał się20. edycja Festiwalu Docs Against Gravity w ośmiu polskich miastach trwa do 21 maja, a do 4 czerwca będzie można zobaczyć wybrane filmy online na stronie mdag.pl oraz znaleźć cały harmonogram.Co więcej, TikTok we współpracy z MDAG zrealizuje serię rozmów na żywo z aspirującymi twórcami filmowymi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, inspiracjami i informacjami zza kulis. Wywiady w formule live odbywać się będą od 28 maja na profilu tiktok.com/@millenniumdocsag.Pełne podziękowania reżyserki zwycięskiego filmu można znaleźć pod linkiem