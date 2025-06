Rekordowa edycja MDAG – ponad 181 tysięcy osób wzięło udział w festiwalu!

Ten rok był przełomowy także z innego powodu – MDAG znalazł się na prestiżowej liście festiwali kwalifikujących do Oscara® w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny. Oznacza to, że zwycięzca Grand Prix – Nagrody Banku Millennium, czyli film " Yintah ", ma szansę na najważniejsze filmowe wyróżnienie na świecie.Za tym ogromnym sukcesem stoi wspólny wysiłek całej festiwalowej rodziny: bohaterów i bohaterek filmów, twórców i twórczyń, zespołu MDAG pracującego w siedmiu miastach, setek wolontariuszy i wolontariuszek, organizatorów Weekendu z festiwalem w kilkudziesięciu miejscowościach oraz niezliczonych partnerów i patronów medialnych.Tegoroczny program jak zawsze zaskakiwał – pojawiły się nowe sekcje filmowe, niestandardowe wydarzenia, wystawa doświadczeń XR MDAG Vision przeszła prawdziwą rewolucję, podobnie jak kolejna odsłona działań branżowych MDAG Industry, których szefową jest Anna Szczypińska.Festiwal już po raz szósty odbył się w formule hybrydowej. Część kinowa trwała od 9 do 18 maja i przyciągnęła 108 427 osób w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. Część online odbyła się w dniach 20 maja – 2 czerwca. Sprzedano w niej 43 009 e-biletów, ale zgodnie z międzynarodowymi standardami (mnożnik 1,7) szacuje się, że online filmy obejrzało aż 73 115 osób. Dzięki części online festiwal trafia także do osób spoza miast festiwalowych i tych, które z różnych powodów – np. niepełnosprawności – nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach stacjonarnie. Łącznie w 22. edycji MDAG wzięło udział 181 542 widzów i widzek. Yintah ", laureat Grand Prix – Nagrody Banku Millennium, zdobył również Nagrodę Publiczności Online, stając się najchętniej oglądanym filmem części internetowej. W festiwalowych miastach przyznano również lokalne wyróżnienia w Konkursie Głównym: Grand Prix Dolnego Śląska we Wrocławiu, Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni, Nagrodę Wolności ufundowaną przez Miasto Poznań, Nagrodę Publiczności Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Bydgoszcz Art/Doc Award.Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny MDAG, nie kryje radości z entuzjastycznego przyjęcia programu przez publiczność:Bank Millennium wspiera festiwal już od 20 lat! Artur Liebhart , dyrektor i założyciel MDAG, podziękował Mecenasowi Tytularnemu – Bankowi Millennium – za dwie dekady nieocenionego wsparcia:Podziękowania popłynęły także do widzów_ek, kin partnerskich, patronów medialnych oraz wolontariuszy i wolontariuszek. W tym roku ich wkład doceniono w szczególny sposób – na plakacie festiwalowym znalazły się dwie wieloletnie wolontariuszki – Zofia i Anna. Festiwal współfinansowały: m.st. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Program Media Unii Europejskiej, a także marki Visa i CANAL+ Polska.Mateusz Góra, programer i szef działu komunikacji i rozwoju publiczności, zwrócił uwagę na to, co buduje siłę MDAG, czyli pracę zespołową:W tegorocznej edycji MDAG Industry wzięło udział 1553 uczestników oraz 75 decision makerów z całego świata – to o 29% lepszy wynik frekwencyjny niż w roku ubiegłym. Konsekwentnie budujemy pozycję MDAG Industry jako jednego z kluczowych punktów w europejskim kalendarzu wydarzeń dla branży filmowej. Widać to nie tylko w wynikach, lecz także w rosnącej liczbie współprac zagranicznych, zgłoszonych projektów i gości branżowych, którzy coraz częściej sami zgłaszają chęć uczestniczenia w naszych działaniach branżowych.- mówi Anna Szczypińska, szefowa MDAG Industry.Część kinowa 23. MDAG odbędzie się w dniach, a część online potrwa. Mecenasem festiwalu jest Bank Millennium (www.bankmillennium.pl).