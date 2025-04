Nowe kierunki. Konkurs Debiutów i sekcja amerykańska podczas 22. MDAG

Świeże spojrzenia w Konkursie Debiutów

Kadr z filmu "Szukając swojego miejsca".



Kadr z filmu "My Sunnyside"

Kadr z filmu "Rok w winnicy"

Kadr z filmu "A w niej pragnienie"

USA bez filtra w sekcji Amerykańskie kontrasty

Kadry z filmu "Social Studies"

Kadr z filmu "Uwolnić Leonarda Peltiera"

Kadr z filmu "Amerykańska pastorałka"

Nowością w programie festiwalu jest także tegoroczna sekcja Amerykańskie kontrasty, pokazująca, co się stało z mitem amerykańskiego snu w ostatnich latach. Jakie filmy znajdą się w nowej sekcji?odbędzie się oddo2025 roku w kinach w siedmiu miastach (Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy) oraz oddoonline na mdag.pl Tegoroczne debiuty są zarówno obrazami konkretnych, często zaskakujących miejsc, jak i intymnym spojrzeniem na życie wyjątkowych bohaterów_ek. Opowiadają historie zjawisk, które mają wpływ na obraz świata oraz relacjonują wydarzenia odciskające swoje piętno na losie jednostek. Wszystkie są przenikliwymi spojrzeniami nowego pokolenia filmowców_czyń na kino dokumentalne, jego język oraz tematykę.O zmianie miejsca i układaniu życia na nowo opowiada Lidija Zelovic w filmie("Home Game"). Jest to zabawny, konfrontacyjny i szczery film odzwierciedlające życie reżyserki z Sarajewa na emigracji w Niderlandach. Maria Tomanová, bohaterka filmu("World Between Us"), reż Maria Dvořáková , także wyjechała z kraju w poszukiwaniu lepszego życia. Z czeskiego Mikulova trafiła do USA jako au pair, a dziś robi sesje zdjęciowe dla wielu słynnych modowych marek i magazynów.W konkursowej stawce znalazły się także poruszające opowieści o przemianie. Matyldy Kawki to pełna ciepła opowieść o relacji i wspólnej tranzycji Jo, trans mężczyzny, i miłości jego życia Allie, trans kobiety. W filmiereżyserka i szwedzka artystka Victoria Verseau pokazuje, co znaczy być transpłciową kobietą, dokumentując emocje oraz obraz operacji korekty płci ze swojej perspektywy.Debiutujący twórcy i twórczynie zabiorą nas także w podróż po różnych zakątkach świata.("Hills of Wrath") Leò Boudeta pokazuje rok pracy w winnicy nad Renem. Piękno otaczającej ją przyrody o każdej porze roku jest porażające i idzie w parze z rodzinną atmosferą tego miejsca.W niecodzienny sposób żyją osoby pokazane w filmie("Abode of Dawn"). Na początku lat 90. Wissarion, który jest byłym policjantem drogówki, założył w głębokiej tajdze utopijną religijną społeczność. Reżyserka filmu Kristiny Schtubert przebywała z tą rosyjską sektą przez 10 lat. Jak toczy się w niej życie?Dwa miejsca ogarnięte konfliktami przedstawiają filmy("Songs of Slow Burning Earth"), reż. Olha Zhurba oraz " Podpisano, Hawa " ("Writing Hawa"), reż. Najiba Noori. Pierwszy to audiowizualny dziennik kręcony przez dwa lata w różnych odległościach od linii frontu, który pokazuje zanurzenie Ukrainy w otchłani wojny totalnej. Drugi jest osobistą historią Najiba Noori, która przez pięć lat portretowała swoją matkę Hawę oraz nastoletnią siostrzenicę Zahrę, pokazując, jak talibowie zniszczyli żmudnie wypracowaną poprawę pozycji kobiet w Afganistanie.Pozostałe trzy filmy w Konkursie Debiutów to historie intymne, pokazujące dorastanie w trudnych warunkach. "" ("A Want In Her"), reż. Myrid Carten balansuje na granicy czarnego humoru i filmu społecznego w stylu Kena Loacha . Opowiada o niezwykłej relacji matki walczącej z alkoholizmem i jej córki. "" ("Flophouse America") Monici Strømdahl również dotyka problemu dysfunkcyjnej rodziny. Mikal (12) urodził się i wychował w hotelowym pokoju, który dzieli z rodzicami, zmagającymi się z uzależnieniem od alkoholu. Największym marzeniem Mikala jest, aby mama i tata przestali pić. Ale co jest potrzebne, aby ktoś naprawdę się zmienił? O zmianę świata wokół walczą także bohaterki Clary Stelli Huneke . Mają od 9 do 12 lat i mieszkają w Berlinie. Stawiają pierwsze kroki w hip-hopie. Z humorem zadają pytanie, co to znaczy być dziś sobą?W nowej sekcji znajdziemy historie, które pokazują przemiany społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich dekad. Sprawy społeczne i polityczne przeplatają się tu z opowieściami o konkretnych ludziach i ich indywidualnych wyborach.Dwa tytuły z wymienionych wyżej debiutówznajdą się w sekcji. Jakie inne produkcje będzie można zobaczyć w jej ramach?Patronem sekcji jest Tygodnik Polityka!W tym roku po raz pierwszy program MDAG wzbogacą seriale dokumentalne. Jednym z nich jest, reż. Lauren Greenfield , który pokazuje, jak wygląda życie pokolenie Z w szkole średniej w Los Angeles. Wciągający i zmuszający do refleksji serial zatrzymuje w czasie pewien okres życia młodych ludzi i daje im możliwość przemówienia własnym głosem.Głośno i wyraźnie przemawiają również bohaterowie_ki z filmu("Speak".), reż. Jennifer Tiexiera Guy Mossman , w którym śledzimy losy pięciu uczestników jednego z największych konkursów wystąpień publicznych. Film ukazuje kulisy tego prestiżowego turnieju, w którym rywalizowali kiedyś Oprah Winfrey czy Brad Pitt W sekcji znajdą się też filmy, w których bohaterowie_ki zderzają się z amerykańskim systemem instytucjonalnym. W filmieFree Leonard Peltier"), reż. David France Jesse Short Bull poznajemy historię tytułowego bohatera, który został wciągnięty w wojnę między aktywistami na rzecz rdzennej ludności a rządem USA. Przypadek Leonarda jest uznawany za jedną z najbardziej znanych i zdyskredytowanych spraw sądowych w historii Stanów Zjednoczonych. Bohater trafił do więzienia za nie popełnione morderstwo, ostatecznie odzyskał wolność, jednak nigdy nie został ułaskawiony.Wadliwość systemu karnego została również przedstawiona w filmie, reż. Jessica Earnshaw . Gail Ritchey 30 lat temu porzuciła noworodka w lesie zaraz po porodzie. Obecnie jest matką trójki dzieci, ale jej spokojne życie na przedmieściach zostaje zburzone, gdy dowody DNA łączą ją z tak zwanym "Dzieckiem Geauga". Zostaje aresztowana za morderstwo pomimo deklaracji, że noworodek urodził się martwy. Co się wtedy wydarzyło i dlaczego do tego doszło?Niedoskonałe oblicze systemu szkolnictwa możemy zobaczyć w filmie "Amerykańska pastorałka" ("An American Pastoral"), reż. Auberi Edler , gdzie zbliżające się wybory wywołują dyskusje wokół programu nauczania w szkołach publicznych. Fundamentalistyczni kandydaci wprowadzają atmosfera białej supremacji, spisku i chrześcijańskiego nacjonalizmu. Demokraci słusznie obawiają się, że doprowadzi to do wprowadzenia teokratycznej wizji szkół. Jaką decyzje podejmą wyborcy?Film("Predators"), reż. David Osit dotyka wątpliwej prawnie i moralnie metodzie łapania "na przynętę" potencjalnych pedofili i upublicznianie ich wizerunku. Pokazuje brak przemyślenia konsekwencji popularnego programu telewizyjnego z lat 2004-2007 "Złapać drapieżnika". Dlaczego lubimy oglądać tego typu programy i czy jesteśmy współwinni, konsumując programy, które żerują na upokorzeniu i napawaniu się cudzym bólem?