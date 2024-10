"Simona Kossak" przedpremierowo w cyklu Kino na Obcasach

17 października podczas seansu w ramach cyklu "Kino na Obcasach" na uczestników czeka inspirująca historia o niezależności i determinacji w szukaniu własnego miejsca na ziemi.



Simona Kossak, córka malarza Jerzego Kossaka i wnuczka Wojciecha, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko – dom, tradycję, społeczne konwenanse – i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Tam, na magicznym odludziu poznaje fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje – miłość do natury i… potrzebę wolności. Ich niezwykła relacja wymyka się wszelkim schematom. Jednak wyobrażenia Simony o pracy przyrodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt.



Podczas październikowego spotkania nie zabraknie prezentów, które przygotowaliśmy wraz ze sponsorami cyklu.



"Kino na Obcasach" odbędzie się 17 października o godz. 19.00 w Multikinie: Elbląg, Gdańsk, Głogów, Kalisz, Katowice, Kłodzko, Koszalin, Kraków, Leszno, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Rumia, Słupsk, Szczecin, Świdnica, Świnoujście, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.



