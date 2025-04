Netflix: Top 10 tygodnia – "Lista marzeń" detronizuje lidera

W sequelu filmu w Adventure City wyląduje magiczny meteor, który da szczeniakom z Psiego patrolu super moce. Dla Skye, najmniejszej członkini zespołu, jej nowe moce są spełnieniem marzeń. Ale sprawy przybiorą gorszy obrót, gdy arcy-rywal piesków, Humdinger, ucieknie z więzienia i połączy siły z szalonym naukowcem, aby ukraść super moce dwóm złoczyńcom. Los Adventure City wisi na włosku, więc dzielny patrol będzie musiał wkroczyć do akcji i powstrzymać super złoczyńców, zanim będzie za późno, a Skye będzie musiała nauczyć się, że nawet najmniejszy szczeniak może zrobić największą różnicę.

Kiedy Sam ( Lupita Nyong'o ) wraca do miasta, w którym się urodziła, jedyne czego pragnie to kawałek ulubionej pizzy. Zamiast tego zostaje uwięziona w koszmarze na jawie, który może być jej ostatnim dniem na Ziemi. W towarzystwie nieznajomego o imieniu Eric ( Joseph Quinn ) i jej kota Frodo wyrusza w przerażającą podróż przez zniszczony Nowy York, w którym niebezpieczeństwo czai się wszędzie.

Jest 22 maja 2011 roku – dzień ukończenia szkoły w Joplin w stanie Missouri. Gdy licealiści z rocznika 2011 odbierają dyplomy, ich rodzinne miasto zostaje nawiedzone przez niespotykane tornado o sile EF5. Grupa młodych ludzi, wierząc, że to może być koniec świata, trafia w samo oko cyklonu. Walcząc o przetrwanie, w porywistych wiatrach o prędkości 320 km na godzinę odkrywają siłę swoich charakterów. Doświadczenia tego dnia zmieniają ich życie na zawsze. Film zawiera niepublikowane wcześniej materiały nakręcone przez mieszkańców Joplin.

Big Nick ( Gerard Butler ) wyrusza do Europy, by spotkać się z Donniem, który został wciągnięty w niebezpieczny świat handlarzy diamentów i brutalne mafijne rozgrywki. Tym razem planowany jest napad na największą giełdę kamieni szlachetnych na świecie. Gdy gra o łup niespodziewanie zmienia się w śmiertelną rywalizację, zdrada i zaskakujące sojusze przesądzą o losach bohaterów.

Życie pewnego kucharza zostaje wywrócone do góry nogami, gdy afiszująca się ze swoją zamożnością kobieta oznajmia, że jest jego matką. Dokument o nieznanej dotąd sprawie.

Sprawa zaginionej osoby popycha do szukania prawdy pastora, który wierzy, że jego bożą misją jest wymierzenie kary sprawcy, oraz detektywa nawiedzanego przez niepokojące wizje swojej zmarłej siostry.

Osadzony w alternatywnej wersji lat 90. ubiegłego wieku film " The Electric State " opowiada o osieroconej nastolatce, która po buncie maszyn przemierza amerykański zachód w poszukiwaniu młodszego brata razem z inspirowanym kreskówkami robotem, przemytnikiem i jego towarzyszem.

Młoda kobieta wysłana przez matkę w podróż, by załatwić sprawy z ułożonej w dzieciństwie listy, odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i poznaje siebie na nowo.

(Sezon 1) Przyjdź do nas pouczyć się, pobawić i pośpiewać z panią Rachel w tej zabawnej serii interaktywnych lekcji o literach, cyfrach, kolorach, kształtach – i nie tylko!

(Sezon 1) Kiedy z powodu skandalu brat Isli Gordon ( Kate Hudson ) musi zrezygnować, to ona zostaje prezeską Los Angeles Waves, jednej z najbardziej znanych profesjonalnych drużyn koszykówki i jej rodzinnej firmy. Ambitna i często ignorowana Isla będzie musiała udowodnić swoim sceptycznie nastawionym braciom, zarządowi i kręgom sportowym, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu. " Rozgrywająca " to nietuzinkowa komedia o przegranej bohaterce.

(Sezon 1) Madryt, 1880 rok. Elena Bianda jest najbardziej rozchwytywaną przyzwoitką w mieście. Pomimo młodego wieku pomogła już ponad 20 młodym kobietom w znalezieniu odpowiednich zalotników i narzeczonych. Sekretem jej sukcesu jest surowy kodeks moralny dla rodzin i umiejętność wsłuchania się w obawy młodych kobiet, których jest mentorką - delikatna równowaga, którą opanowała do perfekcji. Celem jej życia jest postawienie wszystkich podopiecznych przed ołtarzem. Wszystko się jednak zmienia, gdy Elena przybywa do domu rodziny Mencía i odkrywa, że ma być odpowiedzialna za trzy siostry.

(Sezon 1) "Wilczy król" na podstawie książek Curtisa Joblinga z serii "Wereworld" to epicki serial fantasy o przygodach nastoletniego Drew Ferrana, który odkrywa, że jest ostatnim z klanu wilkołaków i prawowitym (choć niechętnym) władcą ich krainy. Aby odzyskać tron, musi podjąć walkę z tyranią lwów.

(Sezon 1) To konkurs na inteligencję, spryt i podstępy. Dwanaścioro nieznajomych wprowadza się do wspaniałej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemniczy prezent powitalny – pudełko. Jedenaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze, o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. Diabelskie gry ujawnią wskazówki dotyczące tożsamości milionera, który musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zachować swój sekret za milion.