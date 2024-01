"Stewardesa": będzie 3. sezon serialu z Kaley Cuoco? Max podjął decyzję

"Stewardesa": fabuła i twórcy

Zwiastun serialu "Stewardesa"

to adaptacja książki Chrisa Bohjaliana. Tytułową bohaterką jest kochająca alkohol i przygodny seks Cassie Bowden, której beztroskie życie zostało zniszczone, kiedy po upojnej nocy z przystojnym pasażerem spotkanym w samolocie obudziła się obok jego zakrwawionego trupa. Próbując oczyścić swoje imię i przypomnieć sobie, co też zdarzyło się feralnej nocy, kobieta wplącze się w niebezpieczną intrygę pełną podejrzanych typów i groźnych zabójczyń.W drugim sezonie Cassie próbuje zacząć życie od nowa w Los Angeles, gdzie w wolnym czasie dorabia jako agentka CIA. W trakcie jednej z misji bohaterka niechcący wplątuje się w kolejną międzynarodową intrygę.W obsadzie " Stewardesy " prócz Cuoco znaleźli się również Zosia Mamet Callie Hernandez oraz JJ Soria. Stanowiska showrunnerów pełnili Natalie Chaidez To, co zaczęło się jako przyciągająca uwagę okładka książki, szybko przekształciło się w niezwykły lot życia. Zawsze wyobrażałem sobie TFA jako serię limitowaną i dzięki niesamowitemu zespołowi kreatywnemu byliśmy w stanie stworzyć dwa ekscytujące sezony. Osobiście granie w Cassie było spełnieniem moich marzeń i jestem wdzięczny każdemu, kto przyczynił się do powstania tej niezwykle oryginalnej serii.