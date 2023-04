"Strażnicy Galaktyki: Volume 3" we wszystkich kinowych formatach. Kup bilet już teraz!

IMAX, 4DX, ScreenX, Dolby Atmos, VIP, 3D, a może standardowe 2D? Strażnicy Galaktyki Volume: 3 w Cinema City będą dostępni we wszystkich możliwych formatach kinowych i to jest najważniejsza wiadomość dnia! Bilety już w sprzedaży na www.cinema-city.pl Marvel Studios nasza ulubiona banda odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa — zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Ale wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa Peter Quill , wciąż niepogodzony ze stratą Gamory , musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa — misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.Za reżyserię i scenariusz odpowiada oczywiście James Gunn , który wykręcił poprzednie dwie części. W obsadzie filmu zobaczymy takich aktorów jak: Chris Pratt Will Poulter czy Maria Bakalova Bilety kupisz tutaj: https://www.cinema-city.pl/filmy/straznicy-galaktyki-volume-3 Jeśli już oglądać nowych Strażników Galaktyki, to trzeba to zrobić w najlepszy możliwy sposób. Sprawdźcie formaty w jakich film będzie dostępny w Cinema City.Technologia IMAX gwarantuje doświadczenie kinowe przekraczające granice wyobraźni. Podczas seansu widz może nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć więcej. To wszystko za sprawą ogromnego ekranu oraz krystalicznie czystego dźwięku. Ta pionierska technologia charakteryzuje się krystalicznym obrazem o najwyższej rozdzielczości, wyraźniejszym kontrastem i głębszym nasyceniem koloru. Nie bez powodu technologia IMAX na stałe wpisała się w DNA pasjonatów kinematografii na całym świecie. Sale IMAX znajdziecie w: Cinema City Sadyba (Warszawa), Cinema City Poznań Plaza (Poznań), Cinema City Punkt 44 (Katowice), Cinema City Zakopianka (Kraków), Cinema City Manufaktura (Łódź), Cinema City Wroclavia (Wrocław).Sala 4DX natomiast to miejsce, w którym filmowa fikcja dosłownie staje się rzeczywistością. Dzięki ruchomym fotelom i zaawansowanym rozwiązaniom środowiskowym (ruch, światło, zapach, woda, wiatr, bańki) oferuje absolutne, pełne efektów specjalnych przeżycie, w których widz staje się częścią filmu. Możesz poczuć wiatr we włosach, czy turbulencje podczas najlepszych scen akcji. Sale 4DX znajdują się w Cinema City Arkadia (Warszawa), Cinema City Bydgoszcz, Cinema City Manufaktura (Łódź), Cinema City Felicity (Lublin) oraz Cinema City Wroclavia (Wrocław).Sala ScreenX dostępna jest w Cinema City Galeria Mokotów w Warszawie oraz od kilku dni w Cinema City Korona we Wrocławiu. To jedyna technologia na świecie, która wykorzystuje nie tylko centralny ekran, ale i boczne ściany sali. Dzięki temu obraz otacza widza, sięgając poza jego pole widzenia aż do kąta 270 stopni. Boczne ekrany dopełniają fabułę dziejącą się na ekranie głównym. Rozciągnięcie obrazu następuje w najbardziej kluczowych momentach akcji by spotęgować efekty danej sceny, przez co nigdy nie wiesz z której strony pojawi się któryś z bohaterów filmu.System Dolby Atmos jest największym przeżyciem dla tych, którzy efekty dźwiękowe i akustyczne stawiają na pierwszym miejscu. Cinema City Korona jest trzecią lokalizacją naszej sieci, gdzie widzowie będą mogli przetestować ten system na własnej skórze. Dolby Atmos to technologia dźwięku obiektowego, dzięki której jesteśmy w stanie usłyszeć więcej, a co za tym idzie wejść w akcję filmu jeszcze bardziej. Sale z technologią Dolby Atmos dostępne są w kinach: Cinema City Białołęka (Warszawa), Cinema City Wroclavia oraz Korona (Wrocław).Cinema City Bonarka i Wroclavia są jedynymi multipleksami w Polsce z odrębną strefą VIP z 6 salami kinowymi i wyjątkową ofertą przekąsek kinowych bez limitu. Strefa VIP gwarantuje również wyjątkową atmosferę w klimatycznym lobby i oglądanie filmów z perspektywy luksusowych, rozkładanych foteli. VIP to dostęp nie tylko do komfortowej sali, ale również do nielimitowanych przekąsek kinowych (zimne napoje, popcorn i nachosy), oraz ciepłych napojów takich jak kawa, herbata, wszystko bez ograniczeń i wszystko wliczone w cenę biletu.Wybór formatu należy do Ciebie, jednak ostrzegamy, że jeśli raz spróbujesz któregoś z nich, nie będziesz mógł już z pewnym niedosytem oglądać filmów na standardowym ekranie kinowym! Biletów na seanse szukaj na www.cinema-city.pl