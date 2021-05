"Szkoła dla elity" już teraz... w księgarniach!

Czy na pewno wszystko o zabójstwie Mariny?

Kto żyje w cieniu gwiazd Las Encinas?

Fanów popularnej produkcji Netflixa czeka niemała niespodzianka! Na rynku właśnie pojawiło się polskie wydanie książki Abril Zamory opartej na popularnym serialu Netflixa " Szkoła dla elity ". Oficjalnie na księgarskie półki książka "W głębi klasy. Szkoła dla elity" trafiła 5 maja.Miłośnicy serialu na całym świecie w napięciu czekają na kolejny sezon " Elite ", który ukaże się już w czerwcu. Dla polskich fanów serialu mamy coś na osłodę czekania – na rynek właśnie trafiła książka Abril Zamory "W głębi klasy. Szkoła dla elity" oparta na słynnej produkcji Netlixa.Do ekskluzywnej prywatnej szkoły trafiają uczniowie z biednych dzielnic. Zderzenie dwóch światów, różnica kultur, nieuczciwa konkurencja, nieszczęśliwa miłość, zazdrość. Burza negatywnych emocji nie może doprowadzić do niczego dobrego...Jeśli myślicie, że już wiecie wszystko o zabójstwie Mariny, może Was spotkać niemałe zaskoczenie. Dlaczego? Bo w szkole był jeszcze ktoś, kto życzył jej śmierci... W cieniu szkolnych gwiazd żyją przecież też inni uczniowie... Wszystko może zmienić tajemniczy pamiętnik, który trafia w ręce policji. Jaką tajemnicę skrywa? Czy autor dziennika ma coś wspólnego ze zbrodnią, czy to tylko kolejna intryga?W książce poznajemy bliżej bohaterów drugoplanowych, którym w serialu nie mieliśmy okazji się przyjrzeć. Poza zasięgiem ciekawskich spojrzeń innych uczniów łatwiej im wtopić się w tłum i pozostać poza kręgiem podejrzeń. Kim są cienie z Las Encinas?Paula cierpi z powodu nieszczęśliwej miłości, o której nie może nikomu powiedzieć. Janine, dziewczyna w rozmiarze 40, skrywa tajemnicę, której ujawnienie naraziłoby ją na niebezpieczeństwo. Jej przyjaciel Gorka, ogarnięty obsesją na punkcie seksu, zaczyna czuć coś więcej do nieodpowiedniej osoby, a Mario, drugoroczniak i ekspert od prześladowania innych, odkrywa, że po raz pierwszy sam padł ofiarą szantażu. Na Maríę Elenę wszyscy w Las Encinas mówią Melena (Czupryna), bo kiedyś z powodu problemów emocjonalnych straciła włosy. Nikt jednak nie wie, że za fasadą bogactwa i przepychu kryje się smutna historia rodzinna. Czy Melena, Janine, Mario, Paula i Gorka są zmieszani w zabójstwo?Trzeba będzie wrócić na początek roku szkolnego, by połączyć elementy łamigłówki i poznać całą prawdę.Książkę "W głębi klasy. Szkoła dla elity" znajdziecie w dobrych księgarniach stacjonarnych i internetowych.