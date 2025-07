ŻE CO? Powstaje "Oldboy 2"

"Oldboy" – koreańskie kino zemsty

Przypominamy film "Oldboy" w programie "Na skróty"

Za te szokujące doniesienia odpowiada specjalizujący się w publikacji przecieków Daniel Richtman. Według jego źródełNiestety Richtman nie podaje żadnych szczegółów kontynuacji. Nie wiemy nawet, jaką rolę pełni w nim twórca oryginału Chan-wook Park wraz z wcześniejszymi późniejszątworzy tzw. trylogię zemsty.Bohaterem filmu jest Oh Dae-su ( Choi Min-sik ), który pewnego wieczoru zostaje uprowadzony z budki telefonicznej i zamknięty w tajemniczym mieszkaniu. Zamienia się ono na piętnaście lat w jego więzienną celę, a jedynym towarzyszem mężczyzny w tej klaustrofobicznej przestrzeni jest telewizor.I właśnie za pośrednictwem telewizji bohater dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, córka porwana, a on sam – stał się głównym podejrzanym o te zbrodnie. Z biegiem lat Oh Dae-su stopniowo przyzwyczaja się do życia w izolacji i niewoli. Ćwicząc swój umysł i ciało, poprzysięga zemstę na tym, kto tak okrutnie zniszczył jego życie. Kiedy bohater podejmuje próbę ucieczki, zostaje niespodziewanie uwolniony.Dziesięć lat po premierze oryginału do kin trafił amerykański remakeSequel nie jest jedynym pomysłem na to, jak wykorzystać sławę oryginału. W ubiegłym roku pisaliśmy o tym, że Park planuje przerobićna anglojęzyczny serial. Ten projekt miał powstać dla Lionsgate'u. Czy jednak nadal jest w planach, tego nie wiadomo.