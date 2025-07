"Odyseja": Amerykanie już zobaczyli w kinach pierwszy teaser

Matt Damon, Tom Holland, Jon Bernthal w teaserze "Odysei". Szczegóły klipu

Najlepsze efekty specjalne z filmów Christophera Nolana

Pierwszy teaser filmutrafia do amerykańskich kin w czasie, kiedy prace na planie wciąż trwają. Widzowie kinowi otrzymali 70-sekundowy klip. Co się w nim znalazło?Najwięcej miejsca teaser poświęca Telemachowi, czyli synowi Odyseusza. W widowisku Christophera Nolana gra go. W teaserze prowadzi rozmową z bohaterem granym przez. Chce się dowiedzieć, co ludzie mówią o Odyseuszu.W teaserze znalazły się też migawki jeźdźców na plaży atakujących zniszczonego konia trojańskiego oraz wejścia do jaskini. Teaser kończy się ujęciem samotnego Odyseusza (w tej roli) dryfującego na fragmencie zniszczonego statku pośrodku bezkresnego morza.Na razie nie wiadomo, czy i kiedy Universal zdecyduje się na oficjalne zaprezentowanie teasera w sieci.