To pewne. Ta postać nie wróci w "Diabeł ubiera się u Prady 2"

Kto nie wróci na ekran w "Diabeł ubiera się u Prady 2"?

Getty Images © Evan Agostini

O czym opowiadał film "Diabeł ubiera się u Prady"?

Zwiastun filmu "Diabeł ubiera się u Prady"

W filmie z 2006 roku jednym z wątków był. O tę relację uboższa będzie kontynuacja. Według informacji THR aktor znany z seriali " Clickbait " i " Ekipa Obok Hathaway na ekranie pojawią się te najbardziej rozpoznawalne twarze:jako Miranda Priestly,jako Emily Charlton orazjako Nigel. Do zespołu dołączaZa reżyserię i scenariusz odpowiadają autorzy oryginałuW drugiej części despotyczna szefowa Miranda nadal zawiaduje swoim magazynem. Teraz zmaga się jednak z kryzysem rynku prasy tradycyjnej. Do przetrwania potrzebuje pieniędzy. Te może jej dać medialna grupa, w której jedno z kierowniczych stanowisk zajmuje była asystentka Mirandy, Emily...Ekranizacja bestsellerowej powieści autorstwa Lauren Weisberger . Andy Sachs jest błyskotliwą absolwentką dziennikarstwa, która pragnie znaleźć w Nowym Jorku pracę w swoim zawodzie. Dziewczyna wysyła aplikację na stanowisko drugiej asystentki Mirandy Priestly – redaktor naczelnej prestiżowego w świecie mody "Runaway". Mimo że Andy niewiele wie o branży, dostaje posadę. Musi jednak spełniać wszystkie, nawet te najdziwniejsze, zachcianki kapryśnej szefowej i dopasować się do otoczenia, którym niegdyś pogardzała.