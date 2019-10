"Tamte dni, tamte noce" dwadzieścia lat później

Samuel, starzejący się profesor filologii klasycznej jedzie na spotkanie z synem, Eliem, wziętym pianistą. Przypadkowe spotkanie w pociągu do Rzymu z piękną młodą kobietą odmienia jego życie. Elio przeprowadza się do Paryża, gdzie nawiązuje udaną relację z niemal o dwie dekady starszym mężczyzną. Oliver, dziś wykładowca college'u w Nowej Anglii, mąż i ojciec, planuje długą podróż przez Atlantyk.Jak tym razem splotą się losy głównych bohaterów?André Aciman, Vulturefragmenty książkiKirkus ReviewPublishers WeeklyKsiążka André Acimana ) ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Poradnia K w styczniu ubiegłego roku, prawie równolegle z premierą filmu w reżyserii Luki Guadagnino , który powstał na jej podstawie. Film otrzymał Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany autorstwa Jamesa Ivory'ego . Historia wzajemnej fascynacji i namiętności, a wreszcie uczucia, które połączyło dorastającego chłopca z gościem jego rodziców zebrała znakomite recenzje. Czytelnicy zastanawiali się, jak potoczą się dalsze losy bohaterów, czy dane im będzie się jeszcze kiedykolwiek spotkać. Znajdź mnie to odpowiedź na ich prośby.**** André Aciman (ur. 2 stycznia 1951 roku) - amerykański autor, eseista i literaturoznawca urodził się i dorastał w Egipcie, w rodzinie sefardyjskich Żydów. Wykładał literaturę francuską w Princeton University, uczył też kreatywnego pisania w Bard College. Jest autorem wielu prac krytycznych o twórczości Marcela Prousta. W 1995 roku wydał wspomnienia pod tytułem Wyjście z Egiptu. Książka otrzymała Nagrodę Whiting. Aciman publikuje na łamach "The New Yorker", "The New York Review of Books" i "The New York Times". Obecnie jest profesorem City University of New York, gdzie wykłada teorię literatury. Jego powstała w 2007 roku powieśćotrzymała Nagrodę Literacką Lambda w kategorii Gay Fiction i została uznana przez New York Times za książkę roku.