Co obejrzeć w TV? Wybieramy najlepsze filmy na drugą połowę lipca

Były żołnierz piechoty, Tommy Riordan ( Tom Hardy ) po 14 latach nieobecności powraca do rodzinnego miasta. Kiedyś tragiczne wydarzenia poróżniły go z ojcem ( Nick Nolte ) i resztą rodziny, a rany do tej pory nie zostały zabliźnione. Jednak chłopak zwraca się do ojca, eks-alkoholika i eks-trenera, o pomoc w przygotowaniu do startu w turnieju MMA. To wyjątkowy turniej – zwycięzca zgarnie najwyższą nagrodę w historii sportu. Tommy pnie się do góry, wygrywając kolejne brutalne pojedynki, aż w końcu przychodzi mu stanąć na ringu twarzą w twarz ze... swoim starszym bratem. Brendan ( Joel Edgerton ), kiedyś zawodnik MMA, obecnie nauczyciel, ma kłopoty finansowe i turniej jest dla niego ostatnią deską ratunku.TVP 1: 15 lipca – 22:45, 16 lipca – 23:50