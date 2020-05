***

3 SERIAL Outer Banks 2020 1 sezon 54 min. 2020 Oglądaj na netflix 7,3 2 827 ocen społeczności 937 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórcy Shannon Burke obsada Charles Esten

Madelyn Cline To opowieść o dojrzewaniu grupy bliskich przyjaciół z malowniczych wysp Outer Banks w Karolinie Północnej. Po huraganie wyspy zostają pozbawione prądu na cały sezon wakacyjny. Uruchamia to łańcuch zdarzeń, który zmusza grupę nastolatków do podjęcia ważnych życiowych decyzji. Poszukiwania zaginionego ojca lidera grupy, zakazane romanse, gra o wysoką stawkę i narastający konflikt między Pogues i jej rywalami - to będzie niezapomniane lato.

4 SERIAL Już nie żyjesz Dead to Me 2019 2 sezony 30 min. 2019 Oglądaj na netflix 7,2 14 151 ocen społeczności 4 555 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj USA twórca Liz Feldman obsada Christina Applegate

Linda Cardellini Jen to sardoniczna wdowa, która za wszelką cenę chce rozwiązać zagadkę niedawnego morderstwa swojego męża. Judy jest optymistyczną i odrobinę zwariowaną kobietą, która ostatnio również przeżyła tragiczną stratę. Pomimo swoich kompletnie rozbieżnych osobowości, kobiety zaprzyjaźniają się po spotkaniu na sesji grupy wsparcia. Choć ich przyjaźń kwitnie w otoczeniu wina, ciasteczek i wspólnych ulubionych seriali, Judy desperacko stara się ochronić Jen przed poznaniem szokującej prawdy, która mogłaby zniszczyć jej życie.

6 FILM Żona na niby Just Go with It 2011 57 min. 2011 Oglądaj na netflix 6,8 134 745 ocen społeczności 10 308 chce zobaczyć gatunek Komedia rom. kraj USA reżyser Dennis Dugan obsada Adam Sandler

Jennifer Aniston Danny Maccabee (Adam Sandler) spotyka dziewczynę swoich marzeń (Brooklyn Decker). By zakamuflować powiedziane jej lekkomyślnie kłamstwo, mężczyzna zmusza swoją lojalną asystentkę Katherine (Jennifer Aniston) do udawania jego wkrótce-byłej-żony. Kiedy pojawiają się kolejne kłamstwa, zatuszować je pomagają włączone do gry dzieci Katherine i wkrótce wszyscy trafiają na Hawaje, gdzie czeka na nich absurdalny, wymykający się spod kontroli weekend, który ujawnia, gdzie leżą granice wytrzymałości i jak daleko można posunąć się dla miłości.

8 FILM Błękitna fala Blue Crush 2002 44 min. 2002 Oglądaj na netflix 6,1 8 639 ocen społeczności 1 713 chce zobaczyć gatunek Przygodowy

Romans

Sportowy kraj Niemcy

USA reżyser John Stockwell obsada Kate Bosworth

Michelle Rodriguez Anne Marie Chadwick ma tylko jedną pasję – surfing. Miłość do sportu o mało nie przypłaciła życiem, kiedy ulegała poważnemu wypadkowi. Obecnie przygotowuje się do ważnych zawodów. W treningach pomagają jej przyjaciółki oraz młodsza siostra. Pewnego dnia Anne spotyka przystojnego futbolistę. Będzie musiała pogodzić przygotowania z utrzymywaniem związku z mężczyzną, a także pokonać lęk, który tkwi w jej głowie od czasu wypadku .

9 FILM Zabójczy rejs Murder Mystery 2019 37 min. 2019 Oglądaj na netflix 5,7 47 743 oceny społeczności 3 566 chce zobaczyć gatunek Komedia kryminalna kraj USA reżyser Kyle Newacheck obsada Adam Sandler

Jennifer Aniston Nowojorski policjant zabiera swoją żonę na dawno obiecaną podróż po Europie. Przypadkowo spotkany na pokładzie samolotu tajemniczy mężczyzna zaprasza ich na prywatne spotkanie rodzinne na Super Jachcie należącym do leciwego miliardera Malcolma Quince'a. Kiedy Quince zostaje zamordowany, małżeństwo staje się głównymi podejrzanymi w śledztwie.

Na Netflix można już oglądać serial " White Lines ", który przeniesie Was na plaże Ibizy. By przedłużyć Wam tę przyjemność, przygotowaliśmy ranking podobnych produkcji, które obsypią Was słońcem, splendorem i wakacyjnym klimatem.Dajcie znać, co wybieracie.3. sezon zabiera nas na wybrzeże Panamy