Najlepsze filmy romantyczne. Top 15 filmów idealnych na walentynki

RANKING NAJLEPSZYCH FILMÓW ROMANTYCZNYCH

11 FILM Love Story 1970 39 min. 1970 7,2 10 23 847 ocen społeczności 11 651 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj USA reżyser Arthur Hiller obsada Ali MacGraw

Ryan O'Neal Klasyka melodramatu oraz jeden największych hitów kasowych lat 70. Historia wywodzącego się z bogatego domu studenta prawa ( Ryan O'Neal ), który na przekór rodzicom decyduje się związać z ubogą Jenny ( Ali MacGraw ). Gdy wydaje się, że miłość bohaterów przetrwa wszystko, okrutny zsyła na nich tragedię. Ostrzegamy widzów: nie oglądajcie tego filmu bez dużego kartonu chusteczek higienicznych. W przeciwnym wypadkom Waszym mieszkaniom grozi zalanie potokiem łez.

8 FILM Casablanca 1942 42 min. 1942 7,9 10 90 463 oceny społeczności 43 697 chce zobaczyć gatunek Kryminał

Melodramat kraj USA reżyser Michael Curtiz obsada Humphrey Bogart

Ingrid Bergman Ingrid Bergman. Żelazny klasyk, bez którego nie może się obejść żaden ranking filmów romantycznych. Legendarne kreacje aktorskie oraz kultowe dialogi czynią nagrodzony trzema Oscarami melodramat dziełem ponadczasowym. Historia Ricka Blaine'a, który w trakcie II wojny światowej prowadzi klub w tytułowym mieście. Pewnego dnia w progu lokalu pojawia się dawna miłość bohatera, Ilsa. Jej wizyta zwiastuje kłopoty. W rolach głównych Humphrey Bogart

2 FILM Pamiętnik The Notebook 2004 3 min. 2004 8,0 10 359 529 ocen społeczności 52 792 chce zobaczyć gatunek Melodramat kraj USA reżyser Nick Cassavetes obsada Ryan Gosling

Rachel McAdams Ryan Gosling. Po obejrzeniu tego filmu w miłość na całe życie uwierzy nawet największy cynik. Allie i Noah zakochują się w sobie jeszcze jako nastolatkowie. Na drodze do szczęścia stają im jednak rodzice dziewczyny, którzy nie akceptują jej ubogiego wybranka. Przeznaczenie sprawia, że bohaterowie spotykają się ponownie kilkanaście lat później, a ich uczucie eksploduje ze zdwojoną siłą. W rolach głównych fenomenalny duet Rachel McAdams

Dziś walentynki. Z tej okazji przypominamy nasz ranking najlepszych filmów romantycznych. Znajdziecie w nim komedie romantyczne, które wzruszają i bawią widzów do łez, a także filmy o wielkich uczuciach, na które warto zabrać paczkę chusteczek. Jesteśmy pewni, że każdy z Was znajdzie wśród nich dla siebie.A jeśli to dla Was za mało, sprawdźcie nasze inne rankingi. Znajdziecie wśród nich m.in. najlepsze filmy dla dwojga najlepsze filmy na wieczór . Nie obchodzą Was walentynki? W takim razie proponujemy przypomnieć sobie któryś z filmów Alana Parkera , który dziś świętowałby 77. urodziny.W tym rankingu znajdziesz najlepsze filmy romantyczne. Słowo "miłość" będzie tu odmienione przez wszystkie przypadki. Na liście nie zabraknie klasyków ze złotej ery Hollywood, wielkich kasowych hitów i filmów z Oscarami na koncie. Który filmy romantyczne lubicie najbardziej? Jakie komedie romantyczne poprawiają Wam humor? Dajcie znać w komentarzach.