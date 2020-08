Najlepsze filmy dla dwojga. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Call Me by Your Name

Pomijając fatalne tłumaczenie oryginalnego tytułu "Call Me By Your Name", wszystko tutaj gra: jest piękna muzyka Sufjana Stevensa , są słoneczne włoskie plenery, mamy nostalgiczną opowieść o pierwszej miłości oraz gorzką refleksję na temat ludzkiej natury. W rolach głównych rewelacyjny duet Timothee Chalamet Armie Hammer . Za kamerą specjalista od sensualnego kina, Luca Guadagnino . Do tego, dzięki temu filmowi, wybitny reżyser James Ivory wreszcie doczekał się Oscara - tyle , że za... scenariusz.