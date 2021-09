Najlepsze filmy o tematyce gejowskiej. Top 20 filmów, które warto obejrzeć

Cała twórczość Pedro Almodóvara to filmy LGBT. Praktycznie w każdym jego filmie pojawiają się przedstawiciele LGBT i temat mniejszości seksualnych. Do naszego rankingu wybraliśmy jeden z późniejszych jego obrazów, " Ból i blask ". Często współpracujący z Almodóvarem Antonio Banderas przyjął tu rolę reżysera filmowego zmagającego się z bólem. Kulisy jego historii poznajemy dzięki retrospekcjom (pierwsza miłość, dorastanie, odkrycie kina) oraz przez spotkania z ważnymi kiedyś dla niego osobami. W filmie " Ból i blask " pojawiają się popularne w twórczości Almodóvara tematy. Czyni to z filmu swoiste zestawienie "The Best Of...".