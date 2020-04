Guadagnino: będzie sequel "Tamtych dni, tamtych nocy"

W rozmowie z włoskim dziennikiem "La Repubblica" reżyser Luca Guadagnino potwierdził, że trwają prace nad kontynuacją melodramatu. Na ekran mają powrócić aktorzy znani z oryginału.- obiecał Guadagnino - przyznał reżyser -to ekranizacja głośnej powieści André Acimana . W ubiegłym roku pisarz wydał jej kontynuację zatytułowaną "Znajdź mnie". Rozgrywa się ona dekadę po wydarzeniach z oryginału. Samuel, starzejący się profesor filologii klasycznej, jedzie na spotkanie z synem Eliem - wziętym pianistą. Przypadkowe spotkanie w pociągu do Rzymu z piękną młodą kobietą odmienia jego życie. Elio przeprowadza się do Paryża, gdzie nawiązuje udaną relację z niemal o dwie dekady starszym mężczyzną. Oliver, dziś wykładowca college'u w Nowej Anglii, mąż i ojciec, planuje długą podróż przez Atlantyk.Melodramat Guadagnino otrzymał cztery nominacje do Oscara, w tym dla najlepszego filmu. Ostatecznie statuetkę zdobył autor scenariusza, James Ivory