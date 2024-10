Ze "Stranger Things" do "The Boys" i ich spin-offu?

Mason Dye w ostatnim sezonie "The Boys"

Getty Images © Frederick M. Brown

Zobacz nasze pierwsze wrażenia w Serial Killers po premierze 4 sezonu "The Boys"

Aktor ma wcielić się w postać Bombsighta, bohatera kilkukrotnie wspomnianego na łamach kolejnych odcinków " The Boys ". Podczas jednej z rozmów pomiędzy bohaterami dano fanom do zrozumienia, że Bombsight jest trzeci najstarszym spośród Supów, będąc aktywnym już w latach 50. XX wieku. Na ten moment nie wiadomo wciąż, na ile istotną rolę dla wydarzeń piątego sezonu odegra bohater, w którego wcieli się Dye . Spekuluje się natomiast, że jego pojawienie się w " The Boys " jest jednocześnie związane z nadchodzącym spin-offem serialu, który będzie rozgrywał się przed wydarzeniami z oryginalnej serii. W " Vought Rising " ma szansę pojawić się obok Ayi Cash (Stormfront) i Jensena Acklesa (Soldier Boy).Piąty, ostatni sezon serialu ma obfitować w niespodziewane zwroty akcji oraz śmierci istotnych bohaterów - jakiś czas temu producenci serialu mówili o braku konieczności realizowania kolejnego sezonu jako o okoliczności napędzającej kreatywność i wodzę scenariuszowej fantazji. Jak się jednak zdaje, na nowy sezon pozostanie nam jednak trochę poczekać - spekulacje wokół daty premiery oscylują w okolicach początku 2026 roku.W " The Boys " świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat.