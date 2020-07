"The Kominsky Method" skończy się na 3. sezonie

Platforma Netflix zapowiedziała 3. sezon serialu " The Kominsky Method ". Jednocześnie będzie to ostatnia odsłona serii. The Kominsky Method " opowiada o nauczycielu aktorstwa oraz jego przyjacielu ( Alan Arkin ), którzy stawiają czoła blaskom i cieniom starości. Serial zdobył dwa Złote Globy za 1. sezon – dla serialu komediowego i Michaela Douglasa w głównej roli – oraz trzy nominacje do Emmy.Na razie nie ogłoszono, kiedy zadebiutuje 3. sezon. Produkcja wciąż pozostaje w zawieszeniu z powodu koronawirusa.