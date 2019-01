BIULETYN: "Kominsky Method". Spin-off "Domu grozy". "Umbrella Academy"

Netflix zamawia drugi sezon serialu. [za: The Hollywood Reporter] Daniel Zovatto zagra jedną z głównych ról w serialu. Akcja sequelarozgrywać się będzie w Los Angeles roku 1938 i będzie wykorzystywać m.in. folklor i wierzenia Meksykanów. [za: Deadline] Roland Joffé wyreżyseruje film. Będzie to biografia jednego z najbardziej bezwzględnych i brutalnych chicagowskich gangsterów, Anthony'ego Spilotro (postać ta pojawiła się wcześniej w kinie m.in. dzięki filmowi, w którym zagrał go Joe Pesci ). [za: Deadline]Netflix zleca realizację drugiego sezonu serialu komiksowego. Pierwszy sezon będzie miał swoją premierę 15 lutego. [za: Omega Underground]Fabien Frankel dołączył do obsady serialu. Jest to wznowiony po wieloletniej przerwie przebój stacji ABC. Frankel zagra Theo, syna detektywa Sipowicza, który próbuje zostać detektywem i rozwiązać sprawę śmierci swojego ojca. [za: Deadline]Apple zamawia serial SF, którego jednym z twórców będzie Simon Kinberg , czyli osoba odpowiedzialna w 20th Century Fox za uniwersum. Szczegóły fabuły nie są znane. [za: Deadline] Anna Akana znaleźli się w obsadzie netfliksowego filmu. W Wigilię miasteczko Gracetown kompletnie zasypuje śnieg. Na pocztówkach może i wygląda to malowniczo, ale w rzeczywistości bardzo komplikuje życie. I na pewno nikt nie spodziewa się, że przedzieranie się przez zaspy samochodem rodziców, nieplanowana kąpiel w przeręblu albo nieprzyzwoicie wczesna zmiana w Starbuksie mogą prowadzić do spotkania z miłością. [za: Collider] Peter Sarsgaard zagra detektywa wydziału zabójstw w serialu platformy CBS All Access. Fabuła inspirowana jest prawdziwą sprawą mężczyzny, który został oskarżony i skazany za zabicie matki. Sprawa ciągnęła się przez 30 lat. Każdy odcinek opierać się będzie na dokumentach. [za: Deadline] Timothy Hutton dołączył do obsady biografii Glorii Steinem. Zagra jej ojca, Leo Steinema. [za: Deadline]