"This War of Mine" oficjalnie staje się lekturą szkolną

11 bit studios ogłosiło dziś oficjalnie, że ich najpopularniejsza produkcja, " This War of Mine " zostanie wpisana na listę lektor szkolnych już w roku szkolnym 2020/2021. Twórcy wraz z premierem Mateuszem Morawieckim rozpoczęli wspólna inicjatywę na początku 2019 roku i dziś mamy tego pierwszy efekt.Jak mówi prezes zarządu 11 bit studios, Grzegorz Miechowski: This War of Mine " ze względu na poruszaną tematykę i przestawiane treści ma oznaczenie PEGI 18, więc i w szkołach jako lektura będzie dostępne dla uczniów pełnoletnich. Gra będzie polecana do nauczania przedmiotów humanistycznych: socjologii, etyki, filozofii, historii, i dostępna dla wszystkich polskich szkół średnich bez dodatkowych kosztów.